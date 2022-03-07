أفضل سيارة صغيرة 2022..إمكانيات وجودة سيارة كيا سيراتو بمواصفات متميزة في السعودية والدول العربية

تنتمي كيا سيراتو 2022 الجديدة إلى فئة السيارات الصغيرة وتأتي مع العديد من أنظمة عرض السلامة والمعلومات ومساحة داخلية واسعة، وتصنيف موثوقية أعلى من المتوسط ​​ وتصنيف جيد للاقتصاد في استهلاك الوقود، وهي سيارة صغيرة حصلت على لقب أفضل سيارة صغيرة لعام 2021 لمزيجها الاستثنائي من الجودة والإمكانيات، وتأتي سيارة سيراتو أيضًا مع عدد كبير من الميزات الأساسية من الطراز الأساسي توفيرًا جيدًا للوقود تقدم سيارة سيراتو نسبة ممتازة بين الجودة والسعر وهي اختيار جيد ومع ذلك، هناك منافسون آخرون يستحقون التفكير والشراء

مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022

التصميم الخارجي لسيارة كيا سيراتو يرضي العين مع مجموعة مذهلة من الألوان للاختيار من بينها ويتميز calandre بتصميم جذاب يمتزج مع الفرس بالإضافة إلى السقف الذي يندمج مع المنحدر الأكثر نعومة على النافذة الخلفية لمزيد من اللمعان وإكمال الشكل الخارجي تم تركيب جنوط مقاس 13 بوصة برؤوس معدنية على السيارة. المقصورة الداخلية لكابينة سيراتو 2021 هي عمل فني وبساطة. لقد نما حجمه ليتسع لخمسة بالغين براحة تامة مما يسمح لهم بالجلوس والقيادة لفترات طويلة من الزمن دون الشعور بالإرهاق والمقاعد مصنوعة من مواد عالية الجودة تتوفر شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ويتوفر نظام قوي للتحكم في المناخ. يحدد جميع مكونات السيارة. تبلغ سعة التخزين الخلفية لسيارة كيا سيراتو 2021 427 لترًا مما يعني أنها يمكن أن تستوعب الكثير من الحقائب والأشياء تشتمل المقاعد الأمامية على نظام تدفئة وتبريد، بالإضافة إلى 10 تكوينات مختلفة للمقاعد للسائق، مما يتيح أفضل وضع للجلوس لركوب مريح وآمن. تأتي كيا سيراتو بنوعين من المحركات الموفرة للوقود محرك بقوة 1600 سي سي و 128 حصان ومحرك رباعي الأسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات والآخر بقوة 2000 سي سي وقوة 150 حصان السرعة القصوى للمركبة 10.5 ثانية لكل 100 كيلومتر واستهلاك الوقود 6 لترات لكل 100 كيلومتر خزان الوقود بسعة 50 لترًا.

سعر سيارة كيا سيراتو 2022 في الأسواق العربية

تبلغ تكلفة السيارة 60 ألف درهم في الإمارات العربية المتحدة لنسخة 1600 سي سي، في حين أن الطرازات التي تزيد عن 2000 سي سي تكلف 85 ألف درهم.

المثال الأول للبيع في المملكة العربية السعودية مقابل 54 ألف ريال.

كيا سيراتو 2022 هي أفضل سيارة صغيرة في فئتها وتتميز بمظهرها الأنيق والراقي وميزاتها المتطورة وأسعارها المعقولة مما يجعلها واحدة من أشهر السيارات في العالم أهم أنظمة الأمن والسلامة المتوفرة في السيارة بالإضافة إلى أنظمة الترفيه الفخمة المتضمنة فيها بالإضافة إلى فترة الضمان الخاصة بشركة كيا موتورز للسيارة، كيا فورتي المعروفة أيضًا باسم كيا سيراتو هي سيارة صغيرة أنتجتها شركة كيا موتورز الكورية الجنوبية منذ منتصف عام 2008 لتحل محل كيا سيراتو سبكترا وتأتي بنمطين للجسم: كوبيه ببابين وسيدان ببابين وأربعة أبواب.