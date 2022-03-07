مواصفات سيارة كيا سورينتو 2022 وأسعارها في السعودية

مواصفات سيارة كيا سورينتو 2022 التي كان ينتظرها الجميع للتعرف على مميزاتها وعيوبها، كما يتسم تصميمها بأن جذاب كما أن مواد تتميز بأنها ذات جودة عالية، وتعد كيا سورينتو واحدة من أقدم لوحات كيا، وهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، وتختلف كل موديل من سيارات كيا على حسب الإمكانيات وقوه التحمل والألوان، تعد كيا واحدة من كثير الشعبية ماركات السيارات في السعودية، حيث تقوم حاليًا ببيع 19 طرازًا في جميع المناطق في كل من الرياض و جدة و الدمام و مكة المكرمة وغيرها، تتمتع سورينتو بالتأكيد بمقصورة تعطيك شعور متميز، حيث تتوفر مجموعة متنوعة من ألوان الزخرفة الأنيقة، مثل اللونين الأزرق والأبيض، كما يوجد بها المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي للمشاة وراكبي الدراجات، حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة مع تحذير لمسافة الركن، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ مع مساعد التقاطع.

مواصفات سيارة كيا سورينتو 2022

تتسع لستة أو سبعة ركاب وتحل مستويات الزخرفة الفخمة محل مقاعد الصف الثاني بمقعدين فرديين محرك ذو سعة 1.6 لتر ينتج عنه قوة 177 حصان. عدد 4 سلندر وعزم للدوران 195 رطل قدم. شاشة عرض معلومات ترفيهية مقاس 10.3 بوصة تعمل بنظام .UVO ناقل الحركة يبلغ 6 سرعات أوتوماتيكية ونسبة الاستهلاك للوقود 127 في الجالون. نظام تثبيت السرعة وفتح السيارة بالريموت ومرايا زخرفية مزدوجة مضيئة. شاشة كمبيوتر وتتوفر بعمود التوجيه القابل للإمالة والتلسكوبي. حجم الإطارات 235 / 65R17، ويوجد إطار احتياطي مدمج مؤقت. أقفال آلية للأبواب ونوافذ كهربائية وتحكم من المقود ومكيف يدوي. اتصال يو اس بي، مشغل سي دي ومدخل.AUX. اتصال بالبلوتوث وابل كار بلاي واختيار أنماط القيادة و6 مكبرات الصوت. ستائر جانبية ومساحات مطر أوتوماتيكية وشاشة ترفيه. وضعية ذاكرة للمقاعد القابلة للتعديل كهربائياً ضمن 14 وضعية جلوس. تأتي مع كراسي خلفية مع خاصية تدفئة مع وجود زجاج أمامي عازل للصوت. مقاعد الصف الثاني قابلة للانزلاق والطي بلمسة واحدة.

أسعار سيارة كيا سورينتو 2022 في السعودية