سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل .. عروض تويوتا وهيونداي للتقبيل بدون شروط

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل وعروض موديلات تويوتا وهيونداي للتقبيل بدون شروط، تتوفر للتنازل سيارة تويوتا هايلوكس GLX 2 2021 فل كامل بنزين، ماكينة 4 سلندر حجمها 2.7 لتر تولد قوة 164 حصان، نظام الحركة عادي والممشى 145 ألف كيلو متر قابل للزيادة. تتميز بحساسات خلفية، نظام تثبيت السرعة، أقفال آلية للأبواب، مقاعد مخمل مع إمكانية تبريد المقاعد، نوافذ كهربائية وتحكم من المقود، مكيف أوتوماتيك ووسائل متعددة للترفيه والأمان. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي، تبلغ قيمة القسط الشهري 1556 ريال، متبقي 54 قسط + قيمة الدفعة الأخيرة 45 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل قسط بدون مقابل

تتوفر للتنازل سيارة هيونداي سوناتا 2019 فئة سمارت، ماكينة بنزين 4 سلندر حجمها 2.4 لتر وتولد قوة 178 حصان، القير اوتوماتيك والممشى لم يتجاوز مائة ألف كيلو متر. تتميز بجنوط مقاس 18 إنش وحساسات خلفية، حاجب شمس خلفي، مقاعد باللون البيج مع تحكم كهربائي، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق وتحكم في الانزلاق، نظام آمان و6 مكبرات الصوت، عجلة قيادة بتحكم ثلاثي في مثبت السرعة والأوامر الصوتية والبلوتوث، إضاءات ليد وكاميرا خلفية. السيارة للتنازل لظروف السفر على بنك الراجحي، تبلغ قيمة القسط الشهري 1534 ريال، عدد الأقساط المتبقية 41 قسط وتبلغ قيمة الكاش 86 ألف ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كورولا 2021 بمواصفات نص فل وعدادها لا يتجاوز 55 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر حجمه 1500 سي سي والقيربوكس أوتوماتيكي. السيارة بحالة وأغراض الوكاله وعليها عازل حماية للواجهة، تتميز بمقاعد مخمل، حساسات وكاميرا خلفية، تحكم دركسيون ثلاثي، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، جنوط مقاس 17 إنش. السيارة للتقبيل بدون شروط عن طريق عبد اللطيف جميل للتمويل، قيمة القسط الشهري 1638 ريال وعدد الأقساط المتبقية 48 قسط، قيمة الدفعة الأخيرة 22511 ريال بينما يبلغ سعر الكاش 67 ألف ريال.

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تتوفر للتنازل سيارة هافال H2 2021 فل أوبشن عدادها 17 ألف كيلو متر، محرك 4 سلندر بحجم 1500 سي سي والقير أوتوماتيك ومعها صيانة مجانية حتى 30 ألف كيلومتر. تتميز بحساسات خلفية، عدد 6 وسائد هوائية، فتح السيارة بالريموت، نظام حماية من السرقة وتحكم من المقود، مكيف أوتوماتيك و فتحة سقف بانوراما، تحكم كهربائي بالمقاعد ومراتب من الجلد، شاشة ترفيه تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إضاءات ليد وجنوط 18 إنش. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل عن طريق بنك الرياض، قيمة القسط الشهري 1099 ريال وعدد الأقساط المتبقية 54 قسط، تبلغ قيمة السيارة في حالة السداد المبكر 56600 ريال.