فورد فيوجن مستعملة في السعودية تبدأ بـ 15 ألف ريال بحالة ممتازة ford fusion used

فورد فيوجن مستعملة في السعودية ، ford fusion من السيارات التي لها شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم بفضل مواصفاتها القياسية والاعتمادية المذهلة مقارنة بـ أسعارها المعقولة، حيث أن أسعار فورد فيوجن لا تضاهي أمام مواصفاتها الرائعة وهيكلها الخارجي الفخم، تم أنتاج أول خط لها عام 2005 واكتسحت شهرتها وسيطها العالي في أوروبا والأمريكتين إلى أن أمتد شهرة فيوجن في بلاد الشرق الأوسط والخليج، تعد فورد من السيارات الرياضية السيدان يتهافت عليها جيل الشباب بفضل تصميمها الرياضي والعائلات بفضل مقصورتها الكبيرة الفاسحة، نعرض سعر فورد فيوجن مستعملة في السعودية بأقل سعر والمواصفات.

فورد فيوجن مستعملة في السعودية

فورد فيوجن اس مستعملة

سيارة فورد فيوجن اس موديل 2010.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

سعة المحرك: 2500 سي سي.

4 سليندر.

لون السيارة أبيض.

موقع السيارة بمدينة الخُبر.

السيارة بحالة ممتازة بها تكيف أوتوماتيك وبلوتوث ومشغل سي دي وبلوتوث، نظام مانع انزلاق الفرامل، النوافذ تعمل بالكهرباء وميزة القفل المركزي، وميزة تثبيت السرعة.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي.

فورد فيوجن مستعملة

سيارة فورد فيوجن موديل 2012.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

4 سلندر.

لون السيارة: رصاصي.

موقع السيارة بمدينة جازان.

السيارة بحالة ممتازة، تحتوي السيارة على 5 مقاعد من القماش، وإنذار ضد السرقات ووسائد هوائية وميزة تثبيت مقاعد الأطفال، ونظام VSC للتحكم في ثبات السيارة، المصابيح من الهالوجين ومشغل أقراص سي دي وراديو.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي.

فورد فيوجن مستعملة

سيارة فورد فيوجن موديل 2012.

موديل 2012. 4 سلندر.

لون السيارة: فضي.

موقع السيارة في مدينة الرياض.

السيارة خالية من الحوادث.

سيارة فيوجن بحالة جيدة بها مقاعد من القماش ونظام ABS مانع انغلاق الفرامل وميزة طي المقاعد الخلفية لزيادة المساحة التخزينية، جهاز كمبيوتر لقياس الاميال المتبقية للوقود، مثبت مقاعد أطفال وأجهزة اصطفاف لركن السيارة، إنذار لمنه السرقات بالإضافة إلى المصابيح الأمامية من الهالوجين، وسائل ترفيهية مثل مدخل الـ AUX ومشغل ام بي ثري وسي دي.

سعر السيارة: 16.000 ريال سعودي.

فورد فيوجن مستعمل