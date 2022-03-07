نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا سيينا Sienna 2022 المواصفات والأسعار في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت الشركة اليابانية احدث إصدارات من سيارات تويوتا المميزة والتي تتمتع بمواصفات قياسية، تويوتا سيينا Sienna 2022 ذات المساحة الواسعة من أفضل إصدارات شركة تويوتا لهذا العام، نجد أنها تحتوي على وصلات كهربائية تجعلها الأنسب في الرحلات والسفر البعيد، وقوة السيارة وسرعتها تميزها عن المنافسين لها من ذات الطراز، ونجد أن تلك الفئة تتناسب مع الأعمار والأذواق المختلفة لأنها متعددة الاستخدامات.

تويوتا سيينا Sienna 2022

تويوتا Sienna تمتلك مجموعة من المواصفات العالية، من حيث القوة والصلابة والسرعة وأيضا الشكل الخارجي الجذاب، وتمتاز السيارة من الداخل بالكثير من الإمكانيات التي تجعلها الأفضل في المنافسة في أسواق السيارات، تهتم شركة تويوتا بتطوير السيارات وتعديلها بين الحين والأخر وتضيف إليها لمسات مميزة ولذلك نجد أن تويوتا سيينا تتفوق عن الإصدارات السابقة.

مواصفات تويوتا Sienna 2022 من الخارج

نجد أن المواصفات الخارجية التي تمتاز بها تويوتا سيينا 2022 تجعلها الأفضل في سوق السيارات نظرا لأن سعة المحرك 2.5 لتر وتولد قوة 192 حصان، يعمل المحرك الثاني لها بقوة 182 حصان، تحتوي السيارة على إضاءة ليد قوية إلى جانب أن الإطارات مساحتها 18 بوصة مما يؤهلها للسير في المناطق الصحراوية بسهولة كبيرة، ومن الجدير بالذكر أن السيارة تتوفر بأكثر من لون وهذا يجعلها تنال إعجاب الكثيرين.

يعمل نظام السيارة بالمحرك الهجين كما أنها تعتبر من سيارات الدفع الرباعي، كما أن نظام أمان السيارة يساعد السائق في تتبع المسار، كما أن نظام التحذير من الانحراف عن الطريق يساعد في سلامة الوصول، إلى جانب الكاميرا الخلفية التي تحمي الركاب من خطر الحوادث.

تصميم تويوتا سيينا 2022 من الداخل

تتسع السيارة لحمولة 6 ركاب وأكثر من ذلك نظرا لان مساحتها كبيرة من الداخل والمقاعد مريحة للغاية إذ أنها مصنوعة من الجلد الممتاز، مع وجود سبل الراحة والتسلية والاستمتاع مثل الشاشة الكبيرة التي تدعم توصيل الانترنت، وأيضا مكبرات الصوت الجيدة ونجد السيارة تدعم البلوتوث وبها نظام البوصلة، كما أنها تتمتع بوجود مكيف هوائي يساعد في التحكم في درجات الحرارة.

سعر تويوتا سيينا 2022 في الأسواق

يبدأ سعر تويوتا سيينا 2022 من 34،500 دولار أمريكي بما يعادل 129،440 ريال سعودي، بينما يصل سعرها إلى 541،300 جنية مصري، ويعد السعر مناسب للجودة والمميزات التي تتمتع بها السيارة.