اقوي عرض تقسيط ... عروض تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 بأنواع مختلفة من شركة المجدعي بمميزاتها الرائعة

تقسيط سيارة شانجان السفن 2022 ،تقدم شركه ألمجدوعي في السعودية افضل عروض التقسيط لسيارة شانجان السفن 2022، تلك السيارة التي تعد صينيه المنشأ ولاقت شهره سريعة وحققت مبيعاتها أعلى الإيرادات، تعد من سيارات السيدان و تتميز بالعديد من المواصفات المميزة على مستوى التصميم الخارجي أو الكماليات الداخلية ونستعرض معكم في ما يلي مواصفات السيارة وعرض التقسيط الخاص بموديلاتها المختلفة.

تقسيط سيارة شانجان السفن 2022

تقصد سيارة شنجان السفن الأساسية 2022 على خمس سنوات ويبلغ سعر بيع السيارة في السوق السعودي 32,900 ريال سعودي.

على خمس سنوات ويبلغ سعر بيع السيارة في السوق السعودي 32,900 ريال سعودي. تتميز تلك السيارة بمحرك تبلغ ساعتها 1.5 لتر.

يعمل المحرك بقوه 105 حصان ويصل معدل استهلاكها للوقود إلى 14.4 كيلومتر/ساعة.

أما عرض التقسيط على الفئة الأخرى سيارات شانجان السفن فل 2022 على خمس سنوات و يبلغ سعر بيع السيارة 36,900 ريال سعودي.

حيث أن هذه الفئة مزوده بمحرك بسعة 1.5 لتر وبقوة 105 حصان.

معدل استهلاكها للوقود 14.4 كيلومتر/لتر.

مواصفات سيارات شانجان السفن 2022

تم طرح سيارة شانجان السفن 2022 في السوق السعودي من خلال الوكيل الحصري جي بي رداتو وتأتي بثلاث فئات مختلفة.

تتميز السيارة بمحرك قوى ذو سعه 1500 سي سي وتبلغ قوه محركها 107 حصان كما يقدر عزم دوران السيارة ب 145 نيوتن لكل متر.

لها موديلات مختلفة مثل CS 15 وشانجان CS 35.

أهم العيوب الموجودة في سيارة شانجان السفن 2022 هي عدم توفر قطع غيارها في السوق السعودي، كما لم يتم الترويج لها بشكل جيد.

الخامات المستخدمة في صناعه كماليات السيارة لا تتميز بجوده عالية.

كما أنها غير موجودة بنظام يقلل من صوت المحرك العالي.

ومساحه السيارة من الداخل صغيره فلا تتناسب مع الاستخدامات العائلية.

مميزات سيارات شانجان السفن 2022

تتميز بمقصورة واسعه وتعد من السيارات ذات السعر المنخفض الذي يلائم أغلب الشرائح من المشتريين.

تستهلك السيارة وقود بمعدل 6.2 لتر كل 100 كيلو متر ويعد ذلك استهلاك اقتصادي وموفر للوقود.

ترتفع السيارة عن الأرض بمقدار 55 سم، تتميز بوجود مكيف للحفاظ على جو لطيف بداخل السيارة.

يوجد بها فتحه سقف ويمكن التحكم في المرايا الجانبية والمقاعد الخلفية.

أسعار شانجان السفن 2022