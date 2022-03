نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ الجديدة منافسة لاند كروزر وفورد والسعر في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ ، منذ فترة ليست بقصيرة كانت قد ظهرت خلفية سيارة سيكويا ٢٠٢٣ في صورة تشويقية لها من قِبَل شركة تويوتا ولكن كان بشكل معتم للغاية، وبسبب تلك الصورة قام الكثيرين من محبين السيارة بتعديل إضاءة الصورة، لكي يحاولوا استخلاص أي ميزة من مميزات السيارة وبالفعل ظهر شئ مخبأ في زاوية الصورة، وهي ملاحظة صغيرة تقول: “All New Debut: The forest, and it’s trees, almost in view”، وذلك في إشارة لها للتشويق وذلك لأن عربة سيكويا ٢٠٢٣ هي شجرة صنوبرية من الأشجار الضخمة بالخشب الأحمر، والآن سننظر في تلك المقالة عن السيارة عن كثب ومميزاتها وأسعارها.

مواصفات وسعر تويوتا سيكويا ٢٠٢٣

كشفت شركة تويوتا عن جيلها الثالث من عربة سيكويا ٢٠٢٣ وهي سيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات. وهي ذات الحجم الكامل بثلاث صفوف. كما أنها سيارة رياضية بثلاث صفوف. بالإضافة إلى انها تعتمد على نفس منصة الهيكل الخاص بسيارة تويوتا تندرا 2022 وهي الهيكل على الإطار. كما أنها مثل سيارة الدفع الرباعي الفاخرة سيارة لكزس LX 600. بالإضافة إلى سيارة لاند كروزر 2022.

تويوتا سيكويا الجديدة

سيارة سيكويا ٢٠٢٣ بنظام الدفع الرباعي تنقسم إلى فئات مختلفة. أما بالنسبة لنظام 4WD أو نظام الدفع الرباعي فهو خيار إضافي في إصدارات السيارة. كما أنه يأتي بشكل قياسي مع نسخة “TRD Pro” وسيارة كابستون.

Toyota Sequoia

سيارة Toyota Sequoia 2023 تصميمها مخصص للطرق الوعرة. وذلك بالإضافة إلى التقنيات الرائعة للطرق الوعرة. كذلك بالنسبة للسلامة والأمان في سيارة سيكويا ٢٠٢٣. كما أن السيارة ستكون منافسة قوية للسيارات ذات الـ 7-8 راكب.

أما بالنسبة لفئات تويوتا سيكويا الجديدة فهي :

سيارة تويوتا سيكويا فئة SR5 لسنة 2023. سيارة تويوتا سيكويا فئة Limited لسنة 2023. كذلك سيارة تويوتا سيكويا فئة Platinum لسنة 2023. سيارة تويوتا سيكويا فئة TRD Pro لسنة 2023. سيارة تويوتا سيكويا فئة Capstone لسنة 2023.

محرك تويوتا سيكويا الجديدة

على الرغم من قوة هذا الإصدار فمن المتوقع أن تستهلك سيكويا ٢٠٢٣ الوقود بشكل أفضل من موديلها القديم وللمزيد عن المعلومات على محرك السيارة:-

المحرك للسيارة سيكون V6 ثنائي – تيربو

كما أنه بسعة 305 لتر.

كذلك المحرك بقوة 437 حصان.

عزم دوران السيارة 790 نيوتن متر.

بالإضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي. 10 سرعات.

يتميز بقدرة سحب تصل إلى 5080 كجم.

وبالإضافة إلى نظام توجيه كهربائي تم تثبيته على حامل.

كما أن المحرك يتميز بإرسال الحركة للعجلات الخلفية في فئة SR5.

وفئة TRD Pro من Toyota Sequoia وفئة Capstone بنظام الدفع الرباعي.

Toyota Sequoia 2023 من الخارج

تتميز سيكويا ٢٠٢٣ ببعض المميزات الخارجية ومنها :

سيارة تويوتا سيكويا الجديدة تتميز بتصاميم الشبكة.

تصميم الجنوط في السيارة حيث توفر السيارة جنوط من السبائك المعدنية بمقاس 18 أو 20 أو 22 بوصة وذلك حسب الفئة التي تختارها.

تصميم الجنوط في السيارة حيث توفر السيارة جنوط من السبائك المعدنية بمقاس 18 أو 20 أو 22 بوصة وذلك حسب الفئة التي تختارها.

كذلك السيارة بها اختلافات لنظام الإضاءة.

السيارة بها لوح حماية للموتور من الألومنيوم.

كما أنه يتوفر مرايا سحب قابلة للثني والتمديد والسحب.

ألوان سيكويا ٢٠٢٣

تأتي سيارة سيكويا ٢٠٢٣ بتسعة ألوان وذلك بالإضافة إلى لونان من فئة Premium بسعر آخر.

اللون الأبيض. لون الفضة السماوية Celestial silver. لون صخرة القمر Lunar rock. اللون الرمادي المعدني المغناطيسي وهو بأسم Magnetic gray metallic. لون Blue print. اللون الـ Army green. لون تويوتا سيكويا الجديدة منتصف الليل الأسود المعدني وهو Mednight black metallic. لون Smoked mesquite. واللون الحصري لفئة TRD Pro هو لون Solar octane. كما أن هناك لون Wind chill pearl ولكن بتكلفة إضافية كما ذكرنا. ولون Supersonic red بتكلفة إضافية أيضاً.

تويوتا سيكويا الجديدة

كما ذكرنا في العنوان أن سيارة سيكويا ٢٠٢٣ ستنافس بضراوة سيارة تويوتا لاند كروزر. لأن أبعاد السيارة سيتوقع أن تكون :

طول السيارة سيكون يقارب 5.3 و 5.4 متر.

كذلك عرض السيارة سيكون 2032 مليمتر.

وذلك يعني أن سيارة Toyota Sequoia 2023 ستكون أكبر من لاند كروزر. حيث سيقل طول العربة عن خمسة متر. ويقل العرض عن اثنان متر.

سعر سيكويا 2023

تم تحديد ميعاد لإعلان إطلاق Toyota Sequoia 2023 وهو الربع الأخير من عام 2022.أما بالنسبة لسعر السيارة فلم يتم تحديد السعر حتى الآن. ولكن متوقع أن يبدأ سعر السيارة من 35 ألف دولار بما يعادل 131.250 ألف ريال.

وهكذا يكون قد انتهت مقالتنا عن Toyota sequoia و مواصفات وسعر تويوتا سيكويا ٢٠٢٣ ونتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.