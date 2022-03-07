نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بي أم دبليو الفئة السابعة BMW 7 Series 2022 سيارة مذهلة بمواصفات عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتاز سيارة بي أم دبليو بكونها سيارة ألمانية الصنع ذات كفاءة عالية، كما أن الشركة تعمل على تحسين المميزات كل قترة ولهذا فنجد أن بي أم دبليو الفئة السابعة BMW 7 Series 2022 منها ذات تطور كبير، وتعتبر مرسيدس أس كلاس المنافس الأول لتلك الفئة من سيارات بي أم دبليو ولكن 7 Series استطاعت أن تتفوق في أكثر من ميزة، نظراً لارتفاع قوتها بشكل ملحوظ فهي تعتبر من أكثر السيارات قوة وأفضلهم من حيث الراحة.

بي أم دبليو الفئة السابعة BMW 7 Series 2022

تتعدد مواصفات سيارة بي أم دبليو الفئة السابعة إذ أنها تعمل بالمحرك الديزل وأيضا بالهجين والمحركات الكهربائية، وهناك مواصفات خارجية وأخرى خاصة بالمكونات الداخلية للسيارة وفيما يلي سوف نوضح أهم تلك المواصفات:

مواصفات بي أم دبليو 7 من الخارج

تتمتع السيارة بمظهر خارجي قوي وجذاب، وتمتاز بسعة محرك 6لتر مما يولد قوة 576 حصان مما يجعل عزم الدوران 849 نيوتن متر، كما أن السيارة تتوفر بأكثر من لون لتتناسب مع جميع الأذواق، ومن أهم ما يميز سيارة بي أم دبليو 7 المصابيح ذات الإضاءة العالية والإطارات القوية التي تتناسب مع سرعة السيارة ولديها قوة تحمل كبيرة.

سعة صندوق السيارة كبيرة كما أنها تفتح بشكل أوتوماتيكي، ويجدر بالذكر أن مرايا السيارة ذات جودة كبيرة ولديها نظام أمان ذكي يمكن من خلاله منع السرقة وحماية الركاب من الحوادث حيث أنها تعطي إنذار قبل التصادم، ويساعد نظام الأمان على القيادة السلسة.

تصميم BMW 7 Series 2022 من الداخل

هناك الكثير من المواصفات الداخلية التي تتميز بها بي أم دبليو الفئة السابعة ومن ضمن تلك المواصفات المقاعد الجلدية البيضاء المميزة التي تعطي راحة كبيرة للركاب، كما يمكن تحريك تلك المقاعد في أكثر من اتجاه، بالإضافة إلى أن السيارة بها وحدة تحكم ممتازة ونظام ترفيه يتمثل في وجود شاشة مساحتها 10 بوصة، وأيضا تحتوي السيارة على مكبرات صوت وتدعم البلوتوث ويو أس بي.

تدعم السيارة التوصيل بالهواتف الذكية، وتعتبر تلك الفئة من سيارات بي أم دبليو هي الفئة الأكثر احترافية إذ تتفوق من حيث السرعة والإمكانيات والمميزات أيضا.

سعر بي أم دبليو 7 2022

يرتفع سعر بي أم دبليو نسبياً نظراً لما بها من إمكانيات، حيث يصل سعرها في السعودية إلى مليون ونصف ريال سعودي، بينما السعر يعادل 6 مليون جنية مصري، فيما يساوي 400 ألف دولار أمريكي.