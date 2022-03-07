سعر ومواصفات Toyota corolla 2023 تويوتا كورولا 2023 أفضل السيارات العائلية والأقوى للطرق الواعرة

نجد أن Toyota corolla 2023 تويوتا كورولا 2023 مميزة بشكلها الجديد وتصميمها الرائع، حيث أن الإصدار الجديد من سيارات تويوتا كورولا له العديد من المميزات التي تجعلها أكثر راحة للركاب والسائق، إلى جانب تميزها بوجود نظام أمان عالي الكفاءة ومواصفات داخلية وخارجية ممتازة سوف نوضحها في هذا المقال، كما أن سعر تويوتا كورولا 2023 يعتبر مناسب لجميع الفئات فهو متوسط نسبيا بالمقارنة بالمنافسين لها التي ترتفع أسعارهم.

مواصفات تويوتا كورولا 2023

تتعدد المواصفات الخاصة بسيارة تويوتا كورولا 2023 التابعة للمملكة العربية السعودية للوكيل الرسمي عبد اللطيف جميل، ومن أهم ما يميز السيارة أن لها محركين فيعمل المحرك الأول بسعة 1.5 لتر ويولد قوة 119 حصان، أما المحرك الثاني فإن سعته 2 لتر ولذلك فهو يولد قوة 168 حصان كما أن الناقل في المحركين يعمل بشكل أوتوماتيك، وتتميز السيارة بالكثير من المميزات من الداخل والخارج حيث أن الشركة عملت على توفير أفضل المقاعد الجلدية وأيضا أفضل وسائل الراحة.

مواصفات 2023 Toyota corolla من الخارج

السيارة من الخارج تنفرد بشكل رائع وألوان مميزة، كما أن العجلات ذات مساحة ممتازة تجعلها ثابتة على الأرض أثناء التحرك في المناطق المتعرجة، غلى جانب وجود المصابيح الليد المزودة بإضاءة نهارية، وتعمل المصابيح في الضباب بشكل مثالي، كما أن السيارة بها مرايا تتحرك بشكل أوتوماتيك بالإضافة إلى الزجاج الكهربائي، أما عن السرعة فإن سرعة السيارة تعتبر ممتازة بالنسبة إلى السعر.

تميزت أيضا toyota corolla 2023 تويوتا كورولا 2023 بنظام أمان مثالي يعمل على حماية الركاب من الوقوع في شر الحوادث، وتعتبر السيارة من أفضل إصدارات تويوتا المحدثة بنظام أمان لمنع السرقة مع وجود وسائد هوائية للمقاعد لحماية الركاب من الاصطدام.

مواصفات تويوتا كورولا من الداخل

تتمتع تويوتا كورولا من الداخل بوجود شاشة ذات مساحة 7 بوصة مع وجود مكيف هوائي للتحكم في درجات الحرارة والبرودة، وتحتوي السيارة على نظام دعم البلوتوث والاتصال بالانترنت كما أن بها gps لمساعدة السائق في الوصول إلى وجهته، والمقاعد من الجلد الفاخر وتتميز أيضا بوجود مكبرات صوت وكاميرا خلفية لمتابعة الطريق.

سعر تويوتا كورولا 2023

يعتبر السعر مميز بالنسبة للمواصفات والمميزة التي أضافتها شركة تويوتا للسيارة، حيث أن سعر تويوتا كورولا 2023 يبدأ من 66 ألف ريال سعودي، بما يعادل 64 ألف درهم إماراتي ويعادل أيضا 17 ألف دولار أمريكي أما بالعملة المصرية فإن السعر يساوي 276 ألف جنية مصري.