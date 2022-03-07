نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا يارس مستعملة بأسعار رخيصة أقل من 10000 ريال وحالات نظيفة 100% في المقال التالي

تويوتا يارس هي أحد السيارات اليابانية المتميزة في المملكة العربية السعودية، وتتميز يارس بكونها أحد أكثر السيارات الموفرة في صرفية الوقود حيث يصل معدل استهلاك في هذه السيارة إلى 18 كيلومتر مقابل كل لتر بنزين، ولم تغفل تويوتا جانب التصميم القوي حيث أنها أضافت لـ وحش الصحراء يارس بعض اللمسات القوية. تويوتا يارس مستعملة بأسعار رخيصة أقل من 10000 ريال وحالات نظيفة هناك سيارة يارس سيدان موديل 2008، حالة السيارة مستعملة، القير عادي ممشى السيارة 300 ألف، السيارة بحالة جيدة.

وفي الوقت نفسه بودي السيارة من الخارج بحالة 7 من 10 أما الفرش الداخلي يحتاج لتعديل.

كذلك السيارة عليها بعض الملاحظات منها طيح كف المرايا الجانبية اليمنى وبعض الخدوش في مجمل البودي.

حالة الزجاج جيدة وحاجات الإنارة الأمامية والخلفية تعمل بصورة ممتازة.

ممشى السيارة يمكن أن تناله الزيادة لأن السيارة قد الاستعمال لحين البيع.

سعر السيارة 10000 ريال سعودي غير قابلين للتفاوض. يارس بحالات نظيفة في المملكة العربية السعودية وأسعار رخيصة فيما يلي كذلك هناك حالة اخرى في جدة الممشى 600 ألف كيلومتر، وقود السيارة بنزين، السيارة من المالك الثاني.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 9500 ريال سعودي، السيارة بحالة جيدة، حالة البودي مقبولة.

كذلك تم إجراء بعض الصيانات مثل تغيير الصدام الأمامي، محرك السيارة والقير بحالة قوية.

سبب البيع شراء سيارة أخرى جديدة، السيارة ليست عليها اي ملاحظات، السعر قابل للتفاوض. سيارات تويوتا أقل من 10000 ريال مستعملة بحالات قوية في السعودية هناك سيارة أخرى تويوتا yaris موديل 2008 القير اتوماتيكي، ممشى السيارة فوق الـ600 ألف.

وفي الوقت نفسه السيارة تعمل بالوقود، استثمارة منتهية، جميع المصروفات على المشتري.

سعر السيارة هو 7500 ريال سعودي حالة البودي الخارجي بتقييم 4 من 10، محرك السيارة يعمل بصورة جيدة.

بودي السيارة الخارجي يعاني من آثار بالغة للشمس ويحتاج إلى تجديد.

السيارة من الداخل بحالة جيدة ويمكن تجديدها طبقا للاختلاف الأذواق فقط.

السعر قابل للتفاوض والسيارة واقفة حتى إتمام البيع وسر البيع هو عدم الحاجة.

إضاءة السيارة تعمل بشكل متواضع غير أن جميع المصابيح سلمية ولا تعاني من أي كسور. عمر شويل - جدة تويوتا يارس مستعملة بأسعار رخيصة أقل من 10000 ريال وحالات نظيفة 100% - ثقفني

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