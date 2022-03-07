نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هيونداي اكسنت بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيونداي اكسنت ، تعتبر سيارة Hyundai accent من أفضل سيارات هيونداي التي تطورت مؤخرا لزيادة معدلات الأمان وزيادة سرعة السيارة لتنافس العديد من سيارات 2021، بل وتتميز Hyundai accent بالعديد من المميزات والمواصفات التي سوف نوضحها في هذا المقال تجعلها تتفوق على بعض سيارات جيلها كما أنها تعتبر ذات سعر مثالي في السعودية بالمقارنة بأسعار السيارات المنافسة لها مثل نيسان صني 2021 وتويوتا يارس 2021، لهذا تعتبر المفضلة لدى بعض الأشخاص.

أقوى مواصفات هيونداي اكسنت

هيونداي اكسنت ، تتنوع مواصفات Hyundai accent الكورية ومن أهم تلك المواصفات المحرك الذي يأتي بسعة 1.6 لتر ويعمل بقوة 123 حصان، كما يولد عزم 151 نيوتن متر، كما تبلغ سرعة السيارة 190 كم/ساعة، بينما يتوفر منها محرك اخر بسعة 1.4 لتر ويولد قوة 100 حصان بعزم 126 نيوتن متر، ونجد أن السيارة تمتاز بمميزات داخلية وخارجية كثيرة سوف نوضحها فيما يلي.

مواصفات هيونداي اكسنت من الداخل

تتمتع السيارة بمقاعد مريحة جدا مصنوعة من أفضل أنواع الجلد، كما تميزت عن الأجيال السابقة في كونها تعزل الصوت بشكل مثالي، وتتميز بوجود وسائل ترفية مثل شاشة مساحتها 7 بوصة داخلية صورة مميزة وصوت عالي الجودة إلى جانب مكبرات الصوت بالسيارة التي تعتبر من أفضل الأنواع، كما أنها تحتوي على اضاءة داخلية وتدعم توصيل الهواتف الذكية مثل هواتف الاندرويد وايضا الايفون.

وسائل الامان المتوفرة

يرتفع مستوى الأمان في هيونداي اكسنت بالمملكة العربية السعودية حيث أن بها وسائد هوائية لحماية الركاب من خطر الاصطدام، كما أنها تعطي إنذار قبل حدوث الحوادث نظرا لحساسية الجزء الخلفي منها ووجود كاميرا خلفية لمساعدة السائق في القيادة، وتمتاز بحمايتها للأطفال حيث أن بها مقاعد مخصصة لهم يمكن تثبيتها لمنع الحركة.

مواصفات هيونداي اكسنت من الخارج

نجد أن مواصفات هيونداي اكسنت من الخارج تتمثل في الإطارات ذات مساحة 16 أنش والزجاج ذو التحكم الكهربائي إلى جانب الإضاءة العالية التي تنتجها المصابيح الأمامية والخلفية بالسيارة، وتمتاز السيارة بمظهر جذاب يتناسب مع معظم الفئات العمرية، ولهذا تعتبر هيونداي اكسنت من ضمن السيارات التي حققت شهرة واسعة نظرا لتناسب السعر مع الجودة بشكل طردي.

سعر Hyundai accent بالمملكة العربية السعودية

يعتبر السعر مناسب جدا لجميع الفئات حيث يبدأ من 53 ألف ريال سعودي ويصل إلى 60 ألف ريال سعودي فيما يعادل 16 ألف دولار أمريكي، ويساوي أيضا 53 ألف درهم إماراتي، لذلك تعتبر من فئة السيارات المتوسطة.