سيارات مستعملة للتقبيل تويوتا كامرى ب 1500 ريال سعودى بحالة ممتازة وبدون رسوم نقل

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتقبيل تويوتا كامرى ، أصبح بإمكان كل فرد في المملكة العربية السعودية الحصول على سيارة التي يريدها بأسعار أقل مما يمكن أن يتوقع، في الجميع بالسعودية يكونوا بحاجة إلى السيارات الخاصة بهم لسهولة التنقل بين المملكة بكل سهولة بدلاً تضيع الوقت في استخدام المواصلات والسيارات المأجورة، فهذا يجعلهم يصرفون الكثير من المال الذي يمكن أن يتم ادخاره لشراء أحد سيارات تويوتا المستعملة منها تويوتا كامري وهي من السيارات المميزة جداً التي تمتلك مواصفات رائعة سوف نتعرف عليها عبر السطور القادمة فتابعونا.

سيارات مستعملة للتقبيل تويوتا كامرى

يوجد العديد من السيارات المستعملة للتقبيل وللتنازل في سوق السيارات السعودي دون مطلب دفع دفعة أولى أو أي مقابل مادي، حيث أن معظم ملاك السيارات قاموا بطرح تشكيلة من السيارات للتنازل بالمملكة السعودية وجميعها يحتوي على المواصفات والمميزات التي يبحث عنها العملاء في كل مكان ويرغبون الحصول عليها بأسعار مناسبة وإليكم أفضل سيارات مستعملة للتقبيل في السعودية.

سيارة تويوتا كامري 2022 الجديدة

تكون من السيارات المنافسة لكثير من السيارات اليابانية المعروفة حيث يبدأ سعر السيارة من 97.635 ريال سعودي ويتم بيع أغلى نسخة منها بسعر 150.650 ريال سعودي، ومتوسط سعر سيارة تويوتا كامري في السوق السعودي للسيارات 108.680 ريال سعودي، تأتي السيارة ومعها العديد من المواصفات والمزايا التي جعلت منها السيارة الأهم في المملكة العربية السعودية.

مواصفات سيارة تويوتا كامري

تعتبر هذه واحد من أشهر أنواع سيارات تويوتا والتي يمكن أن يتم الحصول عى السيارة مستعملة للتقبيل بسعر يصل لحوالي 1500 ريال سعودي بدون مقابل وتمتلك السيارة المواصفات التي تجعلها المطلب الأول لكل شخص يريد شراء سيارة حديثة أهمها: