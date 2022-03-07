سوناتا 2022 هي سيارة هيونداي القوية التي تحتل مكانة متقدمة في قائمة السيارات الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك لكونها أحد أهم سيارات السيدان لاحتوائها على العديد من المزايا سيتم الحديث عنها فيما بعد وخاصة لكونها تمتلك تصميم عصري وشبابي جذاب للغاية، وتأتي السيارة بمحرك قوي بقدرة 195 حصان ميكانيكي بالإضافة إلى ناقل حركة اتوماتيكي من 8 سرعات يساعده على إخراج أكبر إمكانياته على الطريق.

أقل قسط سوناتا 2022 من عبداللطيف جميل بفترة سداد مريحة بدون مقدم

سوناتا 2022 من عبداللطيف جميل باقي تفاصيل تقسيط وحش الصحراء

ضريبة القيمة المضافة هي مبلغ وقدره 14 ألف 460 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك مصروفات إصدار يتم دفعها مرة واحدة بقيمة 901 ريال.

كذلك دفعة التملك تقدر بـ49 ألف 551 ريال سعودي.

السيارة تأتي بـ5 فئات جميعهم متاحين للتقسيط لدى عبداللطيف جميل للمزيد من التفاصيل اتصل عبر الرقم التالي:

800244211.

سعر سوناتا في المملكة العربية السعودية

تبدأ أسعار سوناتا 2022 في المملكة العربية السعودية من 107 ألف ريال وحتى 171 ألف ريال.

مواصفات هيونداي سوناتا الجديدة الوعرة الجبارة