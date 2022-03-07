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عمر شويل - جدة أقل قسط سوناتا 2022 من عبداللطيف جميل بفترة سداد مريحة بدون مقدم - ثقفني
سوناتا 2022 هي سيارة هيونداي القوية التي تحتل مكانة متقدمة في قائمة السيارات الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك لكونها أحد أهم سيارات السيدان لاحتوائها على العديد من المزايا سيتم الحديث عنها فيما بعد وخاصة لكونها تمتلك تصميم عصري وشبابي جذاب للغاية، وتأتي السيارة بمحرك قوي بقدرة 195 حصان ميكانيكي بالإضافة إلى ناقل حركة اتوماتيكي من 8 سرعات يساعده على إخراج أكبر إمكانياته على الطريق.
أقل قسط سوناتا 2022 من عبداللطيف جميل بفترة سداد مريحة بدون مقدم
سوناتا 2022 من عبداللطيف جميل باقي تفاصيل تقسيط وحش الصحراء
- ضريبة القيمة المضافة هي مبلغ وقدره 14 ألف 460 ريال.
- وفي الوقت نفسه هناك مصروفات إصدار يتم دفعها مرة واحدة بقيمة 901 ريال.
- كذلك دفعة التملك تقدر بـ49 ألف 551 ريال سعودي.
- السيارة تأتي بـ5 فئات جميعهم متاحين للتقسيط لدى عبداللطيف جميل للمزيد من التفاصيل اتصل عبر الرقم التالي:
- 800244211.
سعر سوناتا في المملكة العربية السعودية
تبدأ أسعار سوناتا 2022 في المملكة العربية السعودية من 107 ألف ريال وحتى 171 ألف ريال.
مواصفات هيونداي سوناتا الجديدة الوعرة الجبارة
- السيارة تأتي بمنظومة دفع أمامي للعجلات.
- وفي الوقت نفسه السيارة تعمل بالبنزبن وصرفية الوقود بها هي 16 ونصف كيلومتر كل حرق لتر واحد من الوقود.
- 2 وسادة هوائية أمامية.
- ناقل الحركة في السيارة اتوماتيكي.
- تحتوي السيارة على نظام ثبيت سرعة، السيارة تمتلك إمكانية فتح القفل بالريموت وقفل الأبواب آليا عند التحرك.
- وفي الوقت نفسه تأتي السيارة بتجهيزات رفاهية مدخل يو اس بي وكذلك اي يو اكس بالإضافة إلى بلوثوث قوي.
- السيارة تحتوي على آمان كامل للمكابح.
- كذلك تحتوي السيارة على تجهيزات ترفهية من الداخل تتمثل في شاشة و6 سماعات قوية وكبيرة.
- تمتلك السيارة إضاءة أمامية قوية، مقاس عجلات السيارة هو 17 وهو مقاس موفرة في حرق الوقود.