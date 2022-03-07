30 أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية ومواصفات ومميزات السيارة في السعودية

30 أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية، ظهرا الكثير من أنواع السيارات في السعودية لعام 2022 ميلاديًا، ذلك بإصدارات حديثة، فقد تم تغيير الأسعار الخاصة بالسيارات القديمة، فهنا سنستعرض بإذن الله كلا ما يخص أسعار السيارات في السعودية، فلا شك من المتوقع تغيير السعر من مكان لآخر، على حسب كل بائع.

30 أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية

سوف نقدم لكم العديد من السيارات الرخيصة والحديثة في السعودية بمواصفات ومميزات عديدة .

سيارة ميتسوبيشي اتراج في السعودية

هذا النوع يعد اقتصادي في استخدام الوقود، سعة المحرك1.2لتر وبقوة 1,2 حصانا وعزم مائة نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة مائة وسبعين كيلومتر/ ساعه .

كما يصل سعر سيارة ميتسوبيشي في السعودية 31ألف ريال، وهي تعتبر من السيارات الرخيصة في السعودية .

سيارة إم جي 360 في السعودية

يوجد لهذا النوع فئتين منها، الفئة الأولى بمحرك 1,5 لتر، وبقوة مائة وسبعة حصان.

الثاني بمحرك 1599 سي سي، وبقوة مائة وتسعة حصان، أسعارها من 35,900 ريال إلى 45,900 ريال.

سيارة سوزوكي سيليريو في السعودية

يعمل هذا النوع بمحرك 0,1.لتر وبقوة سبعة وستين حصانا، وعزمها تسعين نيوتن.

ويبدأ سعر سيارة سوزوكي سيليريو في السعودية من 32,500 ريال إلى 38,500 ريال، وتعتبر السيارة من أرخص السيارات الحديثة في السعودية .

سيارة سينوفا بأيك أي1 في السعودية

هذا النوع صيني، محركها 1.5لتر، وعزم مائة ثلاثة وأربعين في المتر، وبقوة مائة وثلاثة عشر نيوتن.

أقصى سرعة مائتين وثمانية كم في الساعة، سعرها يتراوح من 37 ألف ريال إلى 39 ألف ريال.

سيارة فيات فيورينو في السعودية

هذا النوع يعمل بمحرك 1،4 لتر وبقوة 75 حصانا، وبعزم 118 نيوتن متر.

تستهلك من الوقود 6,3 لتر كل 100 كم فهي تعتبر من أرخص أنواع السيارات في السعودية ، حيث يصل إلى.37,5oo ألف ريال.

سيارة ميتسوبيشي ميراج في السعودية

تعمل بمحرك 1,2 لتر، وبقوة 77 حصانا، وبعزم مائة نيوتن متر، مزودة بنظام دفع أمامي.

وأقصى سرعة مائة سبعة وستين كيلومتر في الساعة.

ويصل سعر سيارة ميتسوبيشي ميراج في السعودية 30 ألف ريال.

سيارة بريليانس في السعودية

تعمل بمحرك 1,5 لتر وبقوة 150حصانا وبعزم مائة واحد وأربعين متر.

فقد يصل سعرها إلى أربعين ألف ريال.

سيارة جي أي سي GA3 في السعودية

أسعارها من 48 ألف ريال إلى 54 ألف ريال.

بها محرك 1,6 لتر. وبقوة 120 لتر، وعزم 175 كم في الساعة.

سيارة شيري E-5 في السعودية

تعمل بمحرك 1,8 لتر، وبقوة 130 حصانا، وبعزم 170 نيوتن متر، سعرها 67 ألف ريال.

سيارة هيونداي سوناتا في السعودية