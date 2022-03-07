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عمر شويل - جدة 650 ريال سعودي.. اقوي عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 بمواصفات فوق الرائعة من عبد اللطيف جميل - ثقفني
عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 ،تم تجهيز سيارة تويوتا برادو 2022 تجهيز مثالي لتعمل على الطرقات المختلفة بكل ثبات و كفاءة، وطرحت العديد من الشركات في السوق السعودي عروض تقسيط مناسبه للسيارة بقسط شهري يبدأ من 650 ريال سعودي، تسدد الأقساط على خمس سنوات، ونعرض لكم عرض التقسيط بالتفصيل ومواصفات السيارة ومميزاتها.
عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022
- قدمت شركه عبد اللطيف جميل عرض تقسيط رائع بدون مقدم حيث
- يمكن الآن لأي عميل الحصول على عرض تقسيط لسيارة تويوتا برادو 2022 على 60 شهر.
- بحيث يدفع العميل قسط شهري بقيمه 650 ريال سعودي، وتبلغ قيمه الدفعة الأولى 86,718 ريال.
- بينما تصل قيمه الدفعة الأخيرة إلى 56,406 ريال سعودي.
- بحيث يكون سعر الإجمالي للسيارة بعد التقسيط وإضافة الضريبة الإجمالية 206,809 ريال سعودي.
- قيمه الضريبة المضافة الإجمالية 24,142 ريال.
- أما لشراء السيارة نقدا يبدأ سعرها في السوق السعودي من 143,600 ريال.
مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022
- يمكن التحكم في مقاعد السيارة أوتوماتيكيا في 8 اتجاهات.
- تتميز السيارة بهيكل خارجي صلب يمكنها من تحمل السيرة لمسافات طويلة على الطرق الوعرة .
- تبلغ سعه محرك السيارة 2500 سي سي.
- كما أن المقاعد مريحة ومصنوعة من مواد فاخرة.
- يبلغ عزم دوران السيارة 246 نيوتن لكل متر.
- السيارة مزودة بجنوط يأتي بمقاس 18 بوصة.
- محرك السيارة مكون من 4 سلندرات.
- وتصل سعة خزان الوقود إلى 78 لتر.
- تحتوي السيارة على زجاج عازل للضوضاء.
- ثم أن السيارة تحتوي على العديد من الترفيهيات والكماليات مثل:
- احتوائها على تكييف يعمل على ضبط درجة الحرارة داخل السيارة.
- يوجد بها منفذ يو أس بي.
- مزودة بمنفذ أي يو اكس.
- تعمل السيارة عن طريق نظام التشغيل الذكي الذى يمكن القائد من التحكم في أبواب السيارة.
- السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي به ست سرعات مختلفة.
- يمكن التحكم في المقاعد الأمامية والخلفية كهربيا.
- تحتوي السيارة على شاشه تعمل من خلال اللمس، كما أنها مزوده بنظام صوتي قوي.
- تحتوي السيارة على أربع حساسات 2 حساس في الجهة الأمامية و 2 حساس في الجهة الخلفية لرصد أي عقبه تتعرض لها السيارة.
- تدعم السيارة نظام التحكم الذاتي الذي يساعد القائد علي القيادة بكل سهولة.