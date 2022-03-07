650 ريال سعودي.. اقوي عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 بمواصفات فوق الرائعة من عبد اللطيف جميل

عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 ،تم تجهيز سيارة تويوتا برادو 2022 تجهيز مثالي لتعمل على الطرقات المختلفة بكل ثبات و كفاءة، وطرحت العديد من الشركات في السوق السعودي عروض تقسيط مناسبه للسيارة بقسط شهري يبدأ من 650 ريال سعودي، تسدد الأقساط على خمس سنوات، ونعرض لكم عرض التقسيط بالتفصيل ومواصفات السيارة ومميزاتها.

عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022

قدمت شركه عبد اللطيف جميل عرض تقسيط رائع بدون مقدم حيث

يمكن الآن لأي عميل الحصول على عرض تقسيط لسيارة تويوتا برادو 2022 على 60 شهر.

بحيث يدفع العميل قسط شهري بقيمه 650 ريال سعودي، وتبلغ قيمه الدفعة الأولى 86,718 ريال.

بينما تصل قيمه الدفعة الأخيرة إلى 56,406 ريال سعودي.

بحيث يكون سعر الإجمالي للسيارة بعد التقسيط وإضافة الضريبة الإجمالية 206,809 ريال سعودي.

قيمه الضريبة المضافة الإجمالية 24,142 ريال.

أما لشراء السيارة نقدا يبدأ سعرها في السوق السعودي من 143,600 ريال.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022