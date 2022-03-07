أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بشكلها الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات عالمية

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022، السيارة من نوع كيا سبورتاج تتمتع بالعديد من الخصائص والمواصفات التي تؤهلا لتكون من بين أقوى الأنواع السيارات حيث تتوفر فيها العديد من الملحقات والتجهيزات الأساسية والتي تتيح المستخدم انا أفضل أنماط القيادة ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة تتحدث بالتفصيل عن اهم المواصفات التي تتعلق بالسيارة الرياضية من نوع كيا سبورتاج والتي لها أنماط القيادة تميزها عن غيرها من بين الشاحنات الأخرى وفيما يلي المزيد من المعلومات التي تتعلق بتلك الشاحنة الأكثر تميز.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من هذا الموديل الدوري الأكثر تميز تتمتع بخصائص فريدة ومن الممكن ان تتم القيادة لتلك السيارة وسط الطرق الوعرة والغير ممهدة وهذا اكون السيارة مهيأة للتواجد بالطرق الوعرة والتي تحوي التلال او المنعرجات حيث تتسم السيارة بالقوة الهيكلية الرياضية من النوع الرياضي المتميز ومن الممكن الاستمتاع بأفضل أنماط القيادة من خلال استعمال مكونات السيارة الخاصة بالقيادة الآمنة ومن أهم المواصفات للسيارة ما يلي في النقاط القادمة

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة تتمتع بالعديد من أهم التجهيزات للقيادة والتي من بينها الوسائد الهوائية والتي تمنع التصادم وتقي من التعرض للرضوض والصدمات.

تتوفر بالسيارة من موديل كيا سبورتاج أيضا نظام الكبح الأمن والذي يعمل من خلال الخاصية اي بي دي التي تمنع الانغلاق كما تكون خاضعة للنظام أي لس اس الممكن لحركة السيارة.

تتوفر بالسيارة أيضا ملحقات ممتازة من بينها التكييف وكذلك توفر المنفذ اي اس بي مع منفذ اي يو اكس.

تتوفر بالسيارة ناقل الحركة من النوع الاوتوماتيك.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

السعر الخاص بالسيارة من الفئة الأولى يصل لنحو ثلاثة وتسعين الف ريال سعودي، بينما استقر السعر الخاص بسيارة من نوع كيا سبورتاج لفئتها الثانية مئة وخمسة الف ريال سعودي بينما السعر بسيارة كيا سبورتاج من الفئة الثالثة مائة ثلاثة وعشرين الف ريال سعودي وعلى حسب التجهيزات ومستواها في الموديل الخاص بالسيارة يكون السعر الخاص بها، وتعد من السيارات المتوفرة بمختلف السوق العالمية والمحلية.