اسرع واقوي سيارة...سيارة هيونداي النترا CN7 الجديدة 2022 مميزاتها ومواصفاتها الجبارة وأسعارها الخيالية

سيارة هيونداي النترا CN7 الجديدة 2022 ،سيارة هيونداي النترا للموديل الجديد 2022 التي تصنف من بين سيارات سيدان، ومتاحة بالأسواق المحلية بأسعار وفئات متغيرة، ومع العلم أن الأسعار الرسمية للسيارة قد تعرضت لزيادة بنسبة تتراوح ما بين ألفين حتى 3 ألاف جنيه مصري، بعد أن قامت مجموعة جي بي غيور أوتو الوكيل الرسمي للعلامات التجارية هيونداي بإرسال لكافة الموزعين المعتمدين النسبة السعرية الجديدة لسيارة هيونداي.

سيارة هيونداي النترا CN7 الجديدة 2022

مواصفات سيارة هيونداي النترا CN7

السيارة تدعم العمل بمحرك قوي بسعة قد تصل نحو 1600 سي سي والمحرك مكون من أربع أسطوانات.

كما أن المحرك ينتج عنه قوة تصل نحو 127 حصان، وذات عزم دوران يبلغ نحو 157 نيوتن لكل متر

ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي يقوم بالعمل بحوالي 6 سرعات متنوعة.

أما بالنسبة لنقطة تنقل السيارة تصل نقطة ثبات تصل سرعة تبلغ 100 كم/ بغصون نحو 11,6 ثانية.

كما أن السيارة تعمل بالكثير من أنظمة الأمان والسلامة المختلفة والتي تمنح الركاب الحماية الكبيرة.

يوجد بها أنظمة فرامل مانعة للانغلاق، وبه تقنية التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ويوجد بالسيارة وسائد هوائية لحماية كلاً من السائق والركاب.

السيارة مزودة بمكيف هواء يعمل بشكل يدوي، وبه عجلة قيادة ذات استخدامات متعددة، وتقنية التحكم بالمقاعد الأمامية.

يوجد بالسيارة شاشة تعمل بتقنية اللمس من الممكن أن تتصل الشاشة بالهاتف الاندرويد، وأيضاً شاحن للهوتف.

السيارة متوفر بها نظام خاص بتعريف الصوت، وأيضاً كاميرا خلفية، مع وجود حساس إضاءة للسيارة.

الأبعاد الخاصة بالسيارة تتركز في معدل الطول يبلغ نحو 4675 مم، والعرض يبلغ نحو 1825 مم، والارتفاع مم يبلغ نحو 1430 مم.

أسعار سيارة هيونداي النترا CN7

وبعد القيام بفرض الزيادات الرسمية للسيارات الهيونداي لموديل 2022 النترا قد جاءت الأسعار على هذا النحو:ـ