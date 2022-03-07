سيارة محدودي الدخل... سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الجديدة كليا مواصفاتها ومميزاتها الجبارة وأسعارها فى مصر و السعودية

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الجديدة، تعد سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 من بين أنواع السيارات التي أصدرتها الشركات التي توجد باليابان، كما أنها تعتبر من بين أنواع السيارات الهاتشباك، وهي عبارة عن سيارة مصغرة مدمجة، لذا تعد من أرخص أنواع السيارات أوفر كروس، مما يجعلها مصنفة من بين أنواع السيارات الاقتصادية وموفرة للغاية، وقد تم تجهيز السيارة بالكثير من الإمكانيات التي تجعلها تتناسب مع سعر السيارة، وهذا يعتبر سر انتشارها الواسع مؤخراً، مما جعلها تحصل على أكبر نسبة مبيعات.

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الجديدة

السيارة تتمتع بمحرك بكفاءة عالية ثلاثي الأسطوانات وذات سعة 1000 سي سي وينتج عن المحرك قوة تصل نحو 67 حصان.

إلى جانب أن عزم دوران السيارة يبلغ نحو 90 نيوتن لكل متر، والمحرك مزود بناقل حركة أوتوماتيك بخمس سرعات متنوعة.

كما أن السيارة تعتمد على نظام الجر الأمامي، وقد تصل السرعة القصوى للسيارة نحو 150 كم.

وذلك السيارة تتميز بأنها من بين السيارات الاقتصادية الموفرة في استهلاك البنزين، حيث أنها تستهلك نحو 5.4 لتر للسير بمسافة تبلغ نحو 100 كم لكل ساعة.

أما بالنسبة للأبعاد الخارجية للسيارة تبلغ نحو 3565 مم، والعرض يبلغ نحو 1520 مم، أما الارتفاع يبلغ نحو 1564 مم، أما وزن السيارة قد يبلغ نحو 770 كجم.

السيارة يوجد بها الكثير من وسائل السلامة والأمان ومنها وجود وسائد هوائية أمامية وبها مقعدين بالأمام مع وجود فرامل مانعة للانغلاق.

أما بالنسبة لسعة الحقيبة الخلفية قد تبلغ سعتها نحو 239 لتر.

مميزات سيارة سوزكي اسبريسو 2022

السيارة يوجد بها نظام خاص بتثبيت السرعة للسيارة، والسيارة يوجد بها نظام الإلكتروني التي تقوم بتوزيع الفرامل.

التي تقوم بتوزيع الفرامل. يوجد بالسيارة وسائد هوائية منها اثنين بالأمام متخصصين للسائق وأيضاً للراكب على المقعد الأمامي.

كما أن يوجد بالسيارة حساسات للركن الخلفي حتى يكون من السهل ركن السيارة.

متوفر بها شاشة يتم استخدامها للترفيه، ومنافذ أمامية تعمل بتقنية الكهرباء.

سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022