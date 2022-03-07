الفخامة والقوة.. سيارة تويوتا تندرا 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات عالمية وأسعار خيالية

مواصفات سيارة تويوتا تندرا من بين أهم وأفضل أنواع السيارات التي تتواجد بالتوقيت الحالي بالسوق المحلي والسوق العالمي للسيارات، حيث تتمتع تلك السيارة بعدد من المواصفات الخاصة والعديد من التجهيزات التي تؤهلها لتكون من بين الشاحنات الأكثر قوة، والتي من خلالها من الممكن التحكم بأنماط القيادة هذا فضلا عن القوة لمحركها، وقوة هيكل السيارة، ومن خلال تلك المقال القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول مواصفات السيارة وأكثر ما تمتاز به مع بيان تكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلي

مواصفات سيارة تويوتا تندرا

المواصفات والأسعار للسيارة تويوتا تندرا من أكثر ما يتم البحث عنه خلال تلك الآونة، خاصة وأن السيارة من نوع تويوتا تندرا تعتبر من الشاحنات التي لا خلاف على قوة هيكلها، وقوة محركها وتحمله لمشاق العبور للطرق الوعرة، ومن خلال الآتي نوافيكم بعرض أهم المواصفات للسيارة.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا تندرا

مواصفات سيارة تويوتا تندرا من أهمها ما يلي:

السيارة تمتلك القوة الهيكلية البالغة القوة بما يتيح قوة العبور للطرق بمنتهى السلاسة.

السيارة محركها يبلغ من القوة ما يعدل أربعمائة سبعة وثلاثين.

السيارة بالمحرك من النوع السداسي الاسطوانة.

متوفر بالسيارة نوع من النوابض اللولبية مع نظام هجين مخصص للحركة.

القوة الخاصة بالسحب تعدل اثني عشر ألف رطل.

الحد الأقصى الخاص بحمولتها يصل لثمانمئة تسعة وسبعين كيلو جرام.

الراحة، ومنتهى الأمان بسبب توفر العديد من التجهيزات.

تجهيزات سيارة تويوتا تندرا

من أقوى ما يتواجد بالسيارة ما يلي:

السيارة تمتلك نظام الكبح المميز العامل بخاصية إي بي إس.

الوسائد الهوائية التي تحد من التصادم.

متوفر بالسيارة القفل المركزي.

التعدد في الأنماط الخاصة بالقيادة.

الناقل للحركة من النوع الأوتوماتيك والمقسم لنحو خمس حركات.

السيارة تمتلك مكيف أوتوماتيكي.

متواجد أيضا في السيارة منافذ إي يو إس ويو إس بي.

سعر سيارة تويوتا تندرا

تختلف الأسعار في السوق المحلي السعودي وهذا ما يكون على حسب ما يتوفر بالسيارة من العديد من التجهيزات، والسيارة من الفئة الأولى متوفرة بالسعر 195 ألف ريال سعودي