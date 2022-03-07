الوحش الياباني وصل.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية

سعر ومواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من بين أكثر المعلومات التي من الممكن أن يتم البحث عنها بشكل مستمر من قبل مختلف الأشخاص من المهتمين بالتعرف على أهم ما يخص تلك السيارة، والتي تعتبر من السيارات الأحدث والتي قد تم التعديل عليها بالنسخة الأخيرة لتصل إلى أعلى معدلات من المستوى الجيد للقادة الآمنة والسيطرة الكاملة على مختلف الأنماط الخاصة بالقيادة، ومن خلال ما يلي من تلك المقالة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول الوصف الكامل للسيارة وأهم المعلومات عن تكلفة الشراء للسيارة.

سعر ومواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السعر والمواصفات للسيارة ميتسوبيشي باجيرو نتابع أهم ما يخص كل منهم من خلال ما يلي في تلك الفقرة حيث أنتلك السيارة تتمتع بعدد من المواصفات التي تتوفر سواء بالتصميم من الخارج أو بالمقصورة الداخلية، ومن أهم المواصفات التي تتواجد في السيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك الهيكل الخارجي الذي يتمتع بالمتانة والقوة الهيكلية.

المحرك الخاص بالسيارة بقوة سبعة وثمانين حصان.

العزم لدوران تلك السيارة يصل لنحو مائة وخمسين نيوتن لكل متر.

متواجد بالسيارة الجنوط من النوع الرياضي بالمقاس سبعة عشر بوصة.

طول السيارة حوالي ثلاثة وثمانين بوصة.

أهم التجهيزات في السيارة

تمتلك السيارة ميتسوبيتشي باجيرو العديد من التجهيزات والتي تهدف لأفضل أنماط القيادة، ومن خلال الآتي نوضح أهم تلك التجهيزات.

أهم التجهيزات نظام الفرامل والتي تعمل تبعا للخاصية للتوزيع الإلكتروني حيث تعمل بالنظام إي بي دي.

السيارة فراملها تعمل بالنظام إي بي إس.

تمتلك السيارة المكيف الذي يعمل أوتوماتيكيا.

السيارة أيضا يتوفر بها ناقل الحركة وهو أوتوماتيكي.

السيارة أيضا يتوفر بها ناقل الحركة وهو أوتوماتيكي. متوفر في السيارة من الخلف الكاميرا التي تيسر من تصوير محيطها الخلفي.

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو يختلف ما بين الفئات الخاصة بهذا الموديل وتلك النسخة المتميزة من السيارات التي تعد من أقوى الشاحنات التي تتواجد بشكل دائم بالسوق المحلي والعالمي، وتباع السيارة ميتسوبيتش باجيرو بالسعر مائة تسعة وعشرين ألف ريال سعودي بمختلف المعارض بالمملكة العربية السعودية.