نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا كورولا كروس Corolla Cross 2021 اليابانية المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة انضمت مؤخرا سيارة تويوتا كورولا كروس Corolla Cross 2021 إلى سيارات الكروس أوفر من شركة تويوتا اليابانية، والتي تتميز بمحرك قوي وسرعة متميزة إلى جانب سعرها المناسب لتلك الفئة، ونجد أن تويوتا كورولا كروس حازت شهرة في الدول العربية مثل السعودية والإمارات بشكل ملحوظ، فهي تعتبر من أهم سيارات الدفع الرباعي وتتوفر بثلاثة فئات مختلفة لتناسب جميع الأذواق، كما أنها تتمتع بوجود خيارين من المحركات وفيما يلي سوف نوضح أهم مواصفات وأسعار تويوتا كروس 2021.

تويوتا كورولا كروس Corolla Cross 2021

تمتاز Corolla Cross بالكثير من المواصفات التي تجعلها إحدى سيارات الدفع الرباعي الشهيرة، إذ أنها تحتوي على نظام أمان مثالي ومحركات عالية الكفاءة كما لها إطارات ذات مساحة تجعلها قادرة على التحرك بسلاسة في أصعب الطرق، أما عن الإضاءة فهي تتمتع بمصابيح ليد وتحتوي على مصابيح ضبابية ليسهل الرؤية في المناطق التي بها ضباب، وسوف نوضح أهم مواصفات تويوتا كورولا كروس من الداخل والخارج.

تصميم تويوتا كورولا كروس 2021 من الداخل

السيارة من الداخل لها مواصفات ممتازة حيث بها مقاعد جلدية تعطي راحة للركاب، ويسهل التحكم في ارتفاع مقعد السائق كما تتميز بوجود الشاشة الرقمية بمساحة 8 بوصة، والشاشة تدعم توصيل الهواتف الاندرويد والايفون، إلى جانب أن الشاشة تسمح بوصلات usb، وتدعم السيارة البلوتوث وتغيير حرارة الهواء داخل السيارة عن طريق المكيف ذات الكفاءة العالية.

يحمي نظام الأمان الركاب حيث توجد وسائد هوائية لتجنب التصادم، إذ يعتبر نظام أمان تويوتا كورولا كروس من أفضل أنظمة أمان السيارات فهو يمنع سرقة السيارة كما يمنع حدوث حوادث، بالإضافة إلى وجود كاميرات المراقبة وتحذير لمنع التصادم.

مواصفات Corolla Cross 2021 من الخارج

نجد السيارة تأتي بمحرك ذو سعة 1.8 لتر والذي يولد قوة 140 حصان بينما المحرك الثاني فهو هجين بسعة 1.8 لتر ويولد قوة 170 حصان، لذلك تعتبر سرعة السيارة ممتازة، وتأتي إطارات السيارة بمساحة 18 أنش والسيارة لها أكثر من خمسة ألوان فهي تناسب معظم الأذواق، وصندوق السيارة له سعة كبيرة ويمكن لتحكم به بشكل كهربائي، كما يمكن التحكم بزجاج السيارة والأبواب من خلال وحدة التحكم الكهربائية.

سعر تويوتا كورولا كروس 2021

يبدأ السعر من 31 ألف دولار أمريكي، أما في السعودية فإن السعر يعادل 85 ألف ريال سعودي، بما يساوي 356 ألف جنية مصري، وتعتبر تلك الفئة متوسطة بالنسبة للسعر بالمقارنة بإصدارات شركة تويوتا لنفس العام.