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عمر شويل - جدة عروض سيارات مستعملة بحالة نظيفة للبيع بأسعار مخفضة، توفرت للبيع بمدينة الرياض سيارة هيونداي سوناتا 2014 بمواصفات الفل الكامل، ماكينة 4 سلندر بحجم 2400 سي سي والجير أوتوماتيك والممشى 218 ألف كيلو متر، المحركات بحالة جيدة بينما البودي به رشوش متفرقة. تتميز بتحكم أوامر صوتية من خلال عجلة القيادة، التحكم بالسرعة عن طريق نظام تثبيت سرعة ذكي، مكيف يدوي ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مصابيح أمامية أوتوماتيكية ومصابيح خلفية LED، مرايا إلكترونية ومصابيح للضباب أمامية فقط. تم تعديل مقدمة الشاص في مركز تركي هيونداي وقد وصل أعلى سوم على السيارة إلى 22 ألف ريال.

عروض بيع سيارات مستعملة بحالة نظيفة

توفرت للبيع بمدينة جدة سيارة تويوتا يارس 2016 بنزين، محرك إقتصادي 4 سلندر بحجم 1300 سي سي والجر أوتوماتيك والممشى 275 ألف كيلو متر، السيارة نظيفة وحالة البودي جيدة ولا يوجد بها رشوش ماعدا باب فقط تتميز بنظام حماية من السرقة مع إمكانية التحكم كهربائياً بالمقاعد، جنوط مقاس 14 إنش، عدد 2 وسائد هوائية، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي ومدخل AUX. الماكينة، القيربوكس، العضلات والمكيف على الفحص، قد وصل أعلى سوم إلى 24 ألف ريال و البيع قريب.

تتوفر للبيع بمدينة الرياض سيارة تويوتا كامري مستعمل 2017 ستاندر بنزين، محرك 4 سلندر بحجم 2500 سي سي تعطي قوة تعادل 178 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك والممشى لم يتجاوز 217 ألف كيلو متر، البودي به رشوش متفرقة جانب يسار وبابين جهة اليمين بالاضافة إلى رفرف أمامي. تتميز بإمكانية فتح السيارة بالريموت، عدد 2 وسائد هوائية، جنوط مقاس 16 إنش، مكيف يدوي و6 مكبرات الصوت، اتصال يو اس بي ومدخل AUX، مقاعد مخمل مزودة بتحكم كهربائي. الشاص والإيرباقات سليمة بحالة جيدة ووصل أعلى سوم إلى 38 ألف ريال.

سيارات للبيع بأسعار مخفضة

تتوفر للبيع بجده سيارة هيونداي النترا 2014 بمواصفات نص فل بنزين، ماكينة 4 سلندر بحجم 1800 سي سي والقير أوتوماتيك والممشى 100 ألف كيلو متر فقط، البودي وكاله لا يوجد به رش والسعر المطلوب 37 ألف ريال. تتميز بفتحة سقف، حساسات خلفية، عجلة قيادة كهربائية متعددة الاستخدام، تكييف خلفي مستقل ومقاعد قماشية فاخرة، زجاج كهربائي خلفي وأمامي ونظام سنترلوك، مصابيح ضباب امامية ومزيل ضباب خلفي، جميع وسائل الترفيه مشغل اسطوانات، مداخل AUX، USB، بلوتوث وإمكانية تشغيل mp3.

تتوفر للبيع بمنطقة الشرقيه سيارة هيونداي اكسنت مستعمل 2018 بنزين، ماكينة إقتصادية 4 سلندر بحجم 1400 سي سي تعطي قوة 123 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك والممشى لم يتجاوز 122 ألف كيلو متر، السيارة نظيفة جداً ولا يوجد بها سوى رشوش تجميليه فقط. تتميز بحساسات خلفية، إضاءات ليد، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، مقاعد مخمل ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث و4 مكبرات الصوت. السعر المطلوب 34 ألف ريال غير قابل للتفاوض.