سعر هيونداي إلنترا مستعملة موديل 2017 وأهم مميزات السيارة ومواصفاتها، يبحث هواة بيع وشراء السيارات عن السيارات المستعملة بحالة الزيرو حيث أن السيارات الحديثة تعتبر مكلفة للغاية وراء سيارة مستعملة بحالة الزيرو يجعل الأعباء خفيفة على كاهل المواطن حيث أن السيارات المستعملة هي بحالة الزيرو وتكلفتها أقل هذا يشجع المواطن على شراء السيارة ونحن نوفر لكم هذه الخدمة المتميزة من خلال موقعنا المتميز بعرض سيارات مستعملة بحالة الزيرو.

سعر هيونداي إلنترا مستعملة موديل 2017

تعتبر هذه السيارة من إنتاج شركة هيونداى الكورية الجنوبية.

الكورية الجنوبية. حيث إنها إحدى الشركات التي احتلت مكانة عالية بين جميع شركات السيارات على مستوى العالم.

كما حققت السيارة إلنترا hd موديل 2017 نسبة مبيعات عالية جدا حيث أن السيارة إلنترا hd موديل 2017 من السيارات التى عشقها الجميع

مواصفات السيارة إلنترا hd موديل 2017

تعتمد السيارة إلنترا hd موديل 2017 على محرك 1600 سى سى رباعى الاسطوانات.

مواصفات السيارة إلنترا hd موديل 2017 تعتمد السيارة إلنترا hd موديل 2017 على محرك 1600 سى سى رباعى الاسطوانات. ويتميز بأن له 16 صبابة ينتج هذا المحرك قوة 121 حصان.

بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من أربع سرعات.

كما أن سعة خزان الوقود 53 لتر والسيارة مزودة بنظام تكييف وزجاج يعمل بالكهرباء.

وتعتبر السيارة إلنترا hd موديل 2017بها وسائل حماية عالية جدا.

حيث أنها بها وسائد هوائية مخصصة للمقاعد الأمامية.

كما يوجد بها نظام الفرامل المانع للانغلاق.

كما أن السيارة بها مصابيح أمامية خاصة بالضباب.

السيارة بها نظام الكاسيت الذي يتم التحكم فيه من عجلة القيادة.

السيارة متوفرة بسعر 83.950 ريال سعودي شامل الضريبة.

كما أنها متوفرة عن طريق التمويل.

السيارة تبع مجموعة صالح للسيارات.

للتواصل مع المجموعة لطلب السيارة والاستفسار عنها يرجى الاتصال على 050776992.

إلنترا جديدة موديل 2022

تقدم السيارة مجموعة صالح للسيارات والسيارة بحالتها الجديدة كليًا واللون المتوفر للسيارة هو اللون الرمادي، كما أن السيارة تنتمي إلى مجموعة الفئة سيدان، كما أن السيارة عليها ضمان لمدة 5 سنوات ويعرضها بسعر الكاش وأيضًا يتوفر تمويل للسيارة من عدة بنوك.