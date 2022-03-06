غالي تمنه فيه.. سعر الوحش الكوري هيونداي النترا HD موديل 2022 ومواصفاتها الخيالية

سيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 التي تعتبر من أكثر السيارات المريحة في الأسواق، كما أنها تمتلك مراكز صيانة منتشرة في عديد من الدول، وكذلك لديها قطع غيار أصلية بأسعار منخفضة لتناسب جميع العملاء، وتمتلك أيضاً مميزات الأمان والسلامة التي تجعلها الأفضل، وسوف نوفر لكم من خلال هذا المقال أسعار ومواصفات هيونداي النترا HD موديل 2022.

مواصفات سيارة هيونداي النترا HD موديل 2022

تأتي سيارة هيونداي النترا HD موديل 2022 بطول يصل إلى 4505 مم، وعرض حتى 1541 مم وارتفاع يبلغ 1490مم.

وتصل سعة الشنطة الخلفية إلي 402 لتر.

كما تستهلك السيارة وقود 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر خلال ساعة.

وقد تتسارع السيارة من نقطة الثبات وحتى 100 كيلو متر خلال الساعة في مدة زمنية قدرها 11.3 ثانية.

وبالنسبة لمحرك السيارة يكون بأربع أسطوانات تصل سعته إلى 1600 سي سي تيربو.

حيث يولد قوة حصانية تصل إلى 121 حصان ويبلغ أقصى عزم للدوران إلى 156 نيوتن لكل متر.

بينما يتراوح جنوط السيارة بين 15 بوصة حتى 16 بوصة.

مميزات هيونداي النترا HD 2022

تأتي السيارة بالكثير من أنظمة الأمان وبها نظام مخصص ضد السرقة.

كما أنها من السيارات الاقتصادية لأنها توفر الوقود ولا تستهلك كميات كبيرة.

بينما تأتي السيارة بها نظام ABS للفرامل المانع للانغلاق الذي يجعلها أكثر أماناً.

بالإضافة إلى امتلاكها مميزات المعلومات والترفيه التي تأتي بالعديد من المزايا ومنها منفذ الـ USB ومنفذ AUX وأربعة مكبرات للصوت وراديو ومشغل أسطوانات.

كما تمتلك السيارة وسائد هوائية مخصصة للسائق والراكب الأمامي وأحزمة أمان.

بينما تمتلك أيضاً نظام EBD لتوزيع قوة الفرامل بطريقة إلكترونية.

عيوب السيارة هيونداي النترا HD 2022

أول عيب أنها تأتي بسعر مرتفع للغاية بالنسبة للمميزات التي تقدمها.

كما أنها لا تمتلك العديد من مميزات الأمان وخصوصاً الفئة الأولى منها جاءت بأنظمة رديئة.

أسعار هيونداي النترا HD موديل 2022 في مصر