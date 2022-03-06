كيا بيكانتو مستعملة في السعودية تبدأ بـ10.500 ريال سعودي كاش أقوى سيارة موفرة للوقود

كيا بيكانتو مستعملة في السعودية ،تعد سيارة Kia Picanto من السيارات الاقتصادية والاعتمادية بالرغم من صُغر حجم بيكانتو إلا أنها لديها من المواصفات والمميزات القياسية التي تجعلها متربعة على عرش جميع السيارات بفضل تصميمها الانيق ومقصورتها المذهلة، وهيكلها الصغير الخارجي الذي يجعله سهل عند مرور السيارة في الزحام والمناورات، كيا بيكانتو تعد من أرخص السيارات الموجودة في الأسواق والتي لا تقارن بمواصفاتها القياسية التي لا تضاهي، نعرض سيارات كيا بيكانتوا المستعملة في السعودية والتي تبدأ بسعر 10.500 ريال سعودي فقط فيما فوق.

كيا بيكانتو مستعملة في السعودية

كيا بيكانتوا مستعملة

سيارة كيا بيكانتوا موديل 2013.

لون السيارة: بيج.

موقع السيارة بمدينة جدة.

السيارة بحالة جيدة بها مقود كهربائي، ساعة رقمية ومقابض الباب نفس لون السيارة، الصدام بالأمام والخلف، بها تجهيزات ترفيهية مثل مكيف يدوي ومشغل أقراص ليزرية و مشغل ان بي ثري وراديو.

سعر السيارة: 10.500 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بالرقم الموضح أدناه للتواصل مع مالك السيارة للاستفسار أو الاتفاق.

كيا بيكانتو Base مستعملة

سيارة كيا بيكانتو Base موديل 2014 أوتوماتيك.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

سعة المحرك 1248 سي سي و4 سليندر.

لون السيارة أبيض.

موقع السيارة بمدينة الرياض.

حالة السيارة ممتازة بها مكيف قوي و نظام الـ ABS مانع انغلاق الفرامل ووسائد هوائية، بالإضافة إلى مشغل أم بي ثري وبلوتوث وراديو، والميزة الآلية المعززة لعجلة القيادة.

سعر السيارة: 11.800 ريال سعودي.

كيا بيكانتو Base مستعملة

سيارة كيا بيكانتو موديل 2014 أوتوماتيك.

موديل 2014 أوتوماتيك. سعة المحرك 1248 سي سي و 4 سليندر.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

نوع الدفع أمامي.

لون السيارة: أبيض.

موقع السيارة بمدينة جدة.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي و مكيف وراديو ومشغل أم بي ثري، بالإضافة إلى بلوتوث ومشغل سي دي والنوافذ تعمل بالكهرباء، ونظام ABS المانع لانغلاق الفرامل.

سعر السيارة: 15.000 ريال سعودي.

كيا بيكانتو EX مستعملة