بدون دفعة أولى بدون مصاريف إدارية ... افضل واقوي عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 بأنواعها و بمميزاتها الفوق الرائعة

تقسيط سيارة هيونداي 2022 بأنواعها، تعتبر الوسائل المستخدمة للنقل من العناصر المهمة والضرورية في حياة الأشخاص ألتي ساهمت في تطوير وتنمية الحياة بشكل عام، فهي متعددة الاستخدام منها ما يستخدم في نقل البشر في شكل مجموعات مثل القطارات، ومنها ما يستخدم في نقل الموظفين والطلاب مثل الاتوبيسات، فهنا يقتصر اهتمامنا فقط على بعض أنواع السيارات، وأسعارها.

تقسيط سيارة هيونداي 2022 بأنواعها

سيارة هيونداي Sonata 2022

تحتوي على محرك سعته تصل إلى ألف وستمائة سي سي.

قوته تصل إلى مائة ثمانية وسبعين.

عزمها يصل إلى مائتي وسبعين نيوتن.

أقصى سرعة بها تصل إلى مائتي خمسة وأربعين كيلومتر في الساعة.

بالإضافة لذلك تحتوي على نظام تثبيت السرعة.

أسعارها سيارة هيونداي Sonata 2022

سيارة هيونداي Accent 2022

تحتوي على جودة عالية.

يوجد بها شاشة تعمل باللمس.

كما أنها اقتصادية في استهلاك الوقود.

المقاعد بها واسعة.

سعرها رائع.

لها ضمان جميل، كما أن محركها ينتج قوة قدرها 137حصان.

أسعارها سيارة هيونداي Accent 2022

يبدأ أسعار هذا النوع من السيارات من الف أربعة وثمانين ريال سعودي.

سيارة هيونداي Santafe 2022

هي سيارة جميلة تحتوي على محرك يعمل بقوة تصل إلى مائة واحد وتسعين حصان.

تحتوي على شاشة 8 بوصة يوجد بها نظام المعلومات.

جيدة في استهلاك الوقود.

أسعارها سيارة هيونداي Santafe 2022

متعددة على حسب الطراز بها منها يكون مصنوع ذو طراز SE ومنها طراز limited ومنها SEL

لكن على الرغم من لذلك إلا أن سعرها يبدأ من ألفى ومائتين ريال سعودي.

سيارة هيونداي Elanatra 2022

تتصف بمظهر خارجي جميل.

كما أنها اقتصادية في استهلاك الوقود.

تعمل بمحرك قوته تصل إلى مائة سبعة وأربعين حصان.

يوجد بها شاشة ثمانية بوصة تحتوي على نظام المعلومات.

كما يوجد بها ميزة التعرف على الصوت.

أسعارها سيارة هيونداي Elanatra 2022

تختلف حسب نوع الطراز المصنوعة، حيث منها يكون ذو طرازSEl وأخرى منها ذو طراز SEL والبعض منها من ذو طراز Limited.

لكن على الرغم من ذلك إلا أن أسعارها تبدأ من ألف أربعمائة وأربعة ريال سعودي.

سيارة هيونداي CRETA 2023

تحتوي على محرك يعمل بسعة تصل إلى ألف وستمائة سي سي.

يعمل بقوة تصل إلى 123 حصان.

وعزم يصل إلى مائة وأحد وخمسين نيوتن.

سرعتها القصوى تصل إلى 229 كيلومتر في الساعة.

أسعارها سيارة هيونداي CRETA 2023