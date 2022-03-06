أرخص عروض التقسيط..عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات عاليه

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عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات عاليه، توفر العديد من الشركات في السعودية عروض تمويل لسيارة كيا 2022 K8 التي يمكنك امتلكها دون دفع سعرها كام لا كاش عن طريقه التقسيط المريح على خمس سنوات و تحدد قيمه الدفعة الأولي والدفع الأخيرة وقيمه القسط الشهري حسب سعر السيارة بعد إضافة قيمه الضريبة المضافة لها ولمعرفة أفضل عروض التقسيط المقدمة بالسيارة بموديلاتها المختلفة. عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 الجديدة كلياً سوف نقدم لكم من خلال موقعنا عروض تقسيط عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 الجديدة كلياً

عرض تقسيط كيا 2022 K8 LX تقسط سيارة كيا 2022 K8 LX علي 60 شهر بحيث يدفع العميل قسط شهري بقيمة 2624 ريال سعودي.

قيمة الدفعة الأولي التي يدفعها العميل عند تقسيط السيارة 14.151 ريال بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 42.453 ريال سعودي.

سعر شراء سيارة كيا 2022 K8 LX في السوق السعودي 141.508 ريال. عرض تقسيط 2022 K8 EX MID يبدأ القسط الشهري لسيارة 2022 K8 EX MID من 3204 ريال سعودي، بحيث تصل قيمة الدفعة الأولى 17.279 ريال.

بينما قيمة الدفعة الأخيرة 51.837 ريال.

تسدد الأقساط الشهرية علي مدة تصل إلى 60 شهر.

كما أن السيارة متاحة للشراء نقدا في السوق السعودي بسعر 172.788 ريال سعودي. عرض تقسيط 2022 K8 EX FULL BLACK يبدأ القسط الشهري لسيارة 2022 K8 EX FULL BLACK من 3646 ريال سعودي، حيث يدفع العميل دفعة أولى بقيمة 19.660 ريال بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 58.978 ريال سعودي.

تقسط علي مدة تصل ل 60 شهر، وتباع السيارة كاش في السوق السعودي بسعر يبدأ من 196.593 ريال. عرض تقسيط 2022 K8 EX FULL BEIGE بقسط يبدأ من 3658 شهريا يمكن تقسيط سيارة 2022 K8 EX FULL BEIGE على 60 شهر.

بحيث يدفع العميل الدفعة الأولى التي تبلغ قيمتها 19717 ريال سعودي، بينما الدفعة الأخيرة تقدر قيمتها بنحو 59.151 ريال سعودي.

تباع السيارة بسعر يبدأ من 197.168 ريال سعودي. مواصفات كيا 2022 K8 LX أتي محرك سيارة كيا 2022 K8 LX بقوة 300 حصان، كما أن المحرك مكون 6 سلندرات.

تبلغ سعة محرك السيارة 3500 سي سي.

مزودة بناقل حركة يعمل ب 8 سرعات مختلفة.

تتميز بحساسات خلفية ويوجد بها مكيف خلفي يمكن التحكم فيه إلكترونيا. عمر شويل - جدة أرخص عروض التقسيط..عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات عاليه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص عروض التقسيط..عرض تقسيط سيارة كيا K8 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات عاليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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