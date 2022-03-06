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عمر شويل - جدة كيا سبورتاج 2023 اسعار اسطورة السيارات بعد القيمة المضافة في السعودية نأتيكم بها من مجموعة صالح للسيارات في المملكة العربية السعودية. فتلك السيارة ذات الدفع الأمامي يقبل عليها الكثير من محبين سيارات الكيا. فهي المنافسة من فئات الكروس أوفر المدمجة شديدة التنافسية. والنموذج الحالي أصغر بقليل عند المقارنة.

مميزات كيا سبورتاج 2023 في المملكة العربية السعودية

لا يمكننا الحديث عن سبورتاج الجديدة دون أن نبدأ بالتصميم. من الصعب تصديق ذلك، لكن النموذج الحالي كان يعتبر جريئًا عند إطلاقه، بمصابيحه الأمامية العالية. نموذج 2023 على مستوى آخر تمامًا. أصبحت شبكة Tiger Nose أكبر بكثير من ذي قبل، مع وجود اثنين من DRLs على شكل سهم يتداخلان عبر الشبكة ويعملان بجانب غطاء المحرك. يمر شريط رفيع من الكهرمان عبر وحدات المصباح، حيث يتم دفع شكلين شبه منحرفين إلى حواف اللفافة. إنه مظهر مزدحم، لكنه يعمل بشكل أفضل شخصيًا، ولا شك أنه ساعده الطلاء الأزرق العميق (الحصري في Sportage) لهذا المثال. حول الخلف، يربط شريط ضوء رفيع بين مصباحين خلفيين على شكل شق عبر سطح مقعر للباب الخلفي. عجلات مقاس 17 بوصة قياسية، بينما تستخدم الزخارف الأعلى عناصر مقاس 18 أو 19 بوصة.

التصميم الداخلي لـ سبورتاج كيا 2023

بقدر ما هو هذا المظهر الخارجي دراماتيكي ، فإن التصميم الداخلي قد يتفوق عليه. تتميز 2023 سبورتاج بمواد عالية الجودة أكثر من ذي قبل ، مع تصميم داخلي جذاب وفاخر. توجد الآن شاشة معلومات وترفيه أكبر مقاس 12.3 بوصة في الأمام والوسط ، مع وجود وحدة ثانية أمام السائق للقيام بمهمة الاتصال الهاتفي. تشكل الفتحات الزاويّة الكبيرة إطارًا لهذا الإعداد ذي الشاشة المزدوجة ، وينعكس شكلها في مقابض الأبواب الذكية. يسعدنا الإبلاغ عن أن النموذج الذي يعمل بالغاز يستخدم ناقل حركة تقليدي أيضًا.

مساحة الشنطة الداخلية في كيا سبورتاج 2023 في السعودية

بينما من المؤكد أن هذه الضوابط ستثير غضب البعض، نشك في أنه سيكون هناك العديد من الشكاوى حول المساحة. أعطى امتداد قاعدة العجلات هذا سيارة سبورتاج واحدة من أكثر المقصورات اتساعًا في فئتها، حيث تبلغ مساحة الأرجل الخلفية 41.3 بوصة (1049 ملم). إنها بالتأكيد صديقة للبالغين، ونقوم بحفر الحافة المعلقة في الجزء الخلفي من مساند المقاعد الأمامية، مع استكمال المواد الداخلية المتينة. اعتمدت Kia أخيرًا منافذ USB-C أيضًا، مع وضع مفيد على جوانب المقاعد الأمامية، بحيث يمكن للأطفال الصغار الوصول إليها بسهولة أكبر أثناء ربطهم. ذكي.

محركات وامكانيات كيا سبورتاج 2023

تأتي سيارة سبورتاج الحالية 2022 بمحركين رباعي الأسطوانات: 2.4 لتر ، وحدة تستنشق بشكل طبيعي ، وشاحن توربيني 2.0 لتر. عندما يلامس الجيل الخامس ، سيحتوي على واحد فقط عند الإطلاق ، لكنه سيقدم ثلاثة خيارات قبل الخريف.

سيكون المحرك الافتراضي في سبورتاج 2023 هو المحرك المألوف للعلامة التجارية سعة 2.5 ليتر nat-asp. مع 187 حصانًا وعزم دوران يبلغ 178 رطلاً يمر عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات ، فإنه يتوسط الحزمة. ونقلت كيا مجتمعة 28 ميلا في الغالون (8.4 لتر / 100 كيلومتر) لطراز الدفع بالعجلات الأمامية ، مما يضعها خلف توكسون (29 ميلا في الغالون / 8.2 لتر / 100 كيلومتر) ، وطرق بعيدة عن نيسان روج الرائدة في فئتها (33 ميلا في الغالون / 7.2 لتر / 100 كيلومتر). يؤدي اختيار نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) بشكل طبيعي إلى خفض الأرقام قليلاً ، إلى 25 ميلا في الغالون مجتمعة (9.5 لتر / 100 كيلومتر).

كم يبلغ سعر كيا سبورتاج 2023 في السعودية؟

سعر كيا سبورتاج 2023 واحد ونصف لتر ال اكس في السعودية نحو 99 ألف ريال سعودي.

أما سعر كيا سبورتاج 2023 2.4 لتر ال اكس في السعودية فهو يصل لـ 105 الف ريال سعودي.

وبالنسبة لسعر كيا سبورتاج 2023 واحد ونصف اي اكس EX في السعودية فهو 127 ألف ريال سعودي.

واذا ما تطرقنا إلى سعر كيا سبورتاج 2023 واحد ونصف لتر اس اكس فيالسعودية فهو يصل لـ 135 ألف ريال سعودي.

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