وصل الجيل الخامس سيارة رنج روفر 2022 فوج تعرف علي السعر والمواصفات

رنج روفر 2022 فوج الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي البريطانية وسيارات الدفع الرباعي مليئة بالمستجدات والتطورات التكنولوجية والعلامة التجارية الفاخرة، حيث انها ملفوفة بتصميم أكثر أناقة وحداثة ومحركات أكثر كفاءة، يتم تقديم سيارة الدفع الرباعي ذات الدفع الرباعي والرفاهية بامتياز بتصميم أكثر أناقة من أي وقت مضى.

رنج روفر 2022 فوج

هذا الجيل الجديد من سيارة لاند رور الرئيسية، والذي سيأتي مرة أخرى بحجمين قاعدة عجلات طويلة SWB و LWB حيث يجلب لنا نموذجًا بمظهر أكثر أناقة من أي وقت مضى يرى خطوطه الرئيسية تتطور في الاتجاه المفتوح. بواسطة رينج رور يلار، مع المصابيح الأمامية الأكثر أناقة والمستطيلة مع تقنية LED الرقمية عالية الدقة الجديدة كخيار، والذي يوفر نطاقًا خفيفًا يصل إلى 500 متر، وشبكة بإطارات كروم سخية وفوق كل ذلك هيكل يتميز بنظافة وأنيقة مع وجود خط أفقي كبير يخرج من المصابيح الأمامية إلى الخلف.

ميزات سيارة رينج روفر 2022

الطول:

العرض:

الارتفاع: 5.05 متر (SWB) ، 5.25 متر (LWB)

2.20 متر

1.87 متر قاعدة العجلات 2.99 متر (SWB) ، 3.19 متر (LWB) صندوق الأمتعة 1،841 / 2818 لترًا (SWB) ، 1،050 / 2،727 لترًا (صفين LWB) ، 2،601 / 1،061 / 312 لترًا (3 صفوف LWB) المحركات 3.0 MHEV D300 ، ديزل D350 سداسي الأسطوانات في الخط ، و 4.4 بنزين فائق الشحن V8 P530 ناقل الحركة 8 سرعات أوتوماتيكي

تصميم داخلي فاخر وأذكى

ولكن بالطبع ستكون رينج روفر الجديدة أيضًا هي الحامل القياسي للشركة البريطانية بأكملها عندما يتعلق الأمر بتقديم أحدث التطورات التكنولوجية للمنزل في السيارة.

لذا ، في الداخل ، المتوفر بأربعة أو خمسة أو سبعة مقاعد.

سيكون لدينا وضع قيادة أنيق وبسيط ورقمي بالكامل بالفعل حيث يبرز نظام المعلومات والترفيه Pivi Pro المتجدد على شاشة مركزية تعمل باللمس مقاس 13.7 بوصة عائمة

ولوحة عدادات بها شاشة منحنية مقاس 13.1 بوصة.

سيسمح لنا هذا النظام أيضًا بتلقي التحديثات اللاسلكية لبرامج السيارة، بالإضافة إلى وجود Alexaالتي ستعمل جنبًا إلى جنب مع أنظمة Apple CarPlay و Android Auto، من أجل التكيف مع تفضيلات السائق وتهيئة السيارة حسب رغبته.

سيتمكن الركاب الخلفيون أيضًا من الاعتماد على شاشات تعمل باللمس مقاس 11.4 بوصة قابلة للتعديل.

بالطبع، كل هذا سيحصل على الأفضل من حيث التشطيبات والراحة، حيث تحتوي الإصدارات الأعلى على مقاعد مريحة مع تعديل كهربائي في 24 وضعية وتدليك، من بين أشياء أخرى توضح مستوى الفخامة لأكبر رينج روفر.

ستتصل النسخة الكهربائية في عام 2024

أما بالنسبة للنسخة الكهربائية الموعودة 100٪، فقد أكدت لاند روفر أنها ستكون متاحة في عام 2024، بعد سنوات قليلة من التسويق الأولي لسيارة الدفع الرباعي البريطانية، حيث تركز الجهود في هذا الأمر من قبل العلامة التجارية الإنجليزية على تطوير نموذج بالكامل. الجديد الذي يمثل وصول أول سيارة رينج روفر كهربائية. سيارة تركز بشكل أكبر على توفير مستويات عالية من الراحة والتعامل المتميز على الطريق، مما يضر بقدراتها على الطرق الوعرة.

سعر رنج روفر 2022