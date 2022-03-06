جميع المواصفات الخاصة بسيارة تويوتا كامري 2022 و سعرها في الأسواق

صممت الشركة اليابانية تويوتا السيارة كامري 2022 بالعديد من المميزات والإمكانيات العالية الكفاءة بالإضافة لتقنيات متطورة جداً والعديد من أنظمة السلامة والأمان لكل من السائق والركاب، حيث تعد السيارة من الأنواع التي تتناسب مع العائلات كونها من النوع السيدان متعدد الإستخدامات وأيضاً من النوع الرياضي، كما تتمتع النسخة المطورة من السيارة على محرك قوى موفر للوقود مع توافرها بنظام الدفع الرباعي بالإضافة لتوفيرها تجربة للقيادة ممتعة ورائعة.

مواصفات السيارة تويوتا كامري 2022

تختلف بعض المواصفات الخاصة بالسيارة من حيث الفئة ولكنها تتمتع بالعديد من المواصفات الثابتة التي تعمل على راحة الركاب والسائق مما يجعل رحلة القيادة لمسافات طويلة كالرحلات الممتعة، وفيما يلي نذكر بعض المواصفات الخاصة بالسيارة:

المواصفات الداخلية

تأتي السيارة بفرش من الجلد الصناعي الأصلى وكذلك جاءت المقاعد بكسوة من الجلد الفاخر.

كما جاءت المقاعد الأمامية للسيارة متوفر خلالها نظام التدفئة والتهوية بالإضافة لإمكانية تعديل مقعد السائق خلال 8 إتجاهات مختلفة بطريقة كهربائية.

تحتوى السيارة على شاشة مركزية قياسها 7 بوصة تعمل باللمس للترفية وتستخدم أيضاً في نظام عرض المعلومات، بالإضافة لتوافر شاشة عرض على زجاج السيارة الأمامي ملونة قياسها 10 بوصة.

سعة محرك السيارة هو 2.5 لتر بمعدل قوة مقدارها 206 حصان، بالإضافة لتوافر ناقل حركة أوتوماتيكي متعدد السرعات يصل إلى 8 سرعات.

المواصفات الخارجية

تمتلك السيارة جنوط مصنوعة من المعدن قياسها يختلف بين 18 بوصة أو 19 بوصة.

تحتوي السيارة على مصابيح خلفية متميزة من الليد مع وجود جناح لونه أسود شديد اللمعان.

جاءت الطرازات العالية من إصدار السيارة تويوتا كامري 2022 بهيكل ممزوج بين لونين مع وجود بعض الزخارف من الخارج متوفرة باللون الأسود شديد اللمعان والتألق.

يوجد بالسيارة مصد أمامي مضاف معه بعض المصابيح النهارية، كما تتوفر إضاءة تعمل بنظام التكيف والموزع الأمامي للسيارة.

سعر السيارة تويوتا كامري 2022