600 ريال تقسيط تويوتا كورولا الجديدة كليا 2022 فترة سداد تصل لـ5 سنوات عرض الموسم

نقدم لكم عروض تقسيط مميزة من شركة عبد اللطيف جميل على سعر سيارة تويوتا كورولا 2022، وتصل قيمة الأقساط الشهرية إلى ستمئة ريال سعودي، وتتميز سيارة تويوتا الجديدة بالكثير من المواصفات والمميزات العالية الجودة، كما أنه تحتوي على الكثير من وسائل التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وتتوفر السيارة في جميع أسواق السيارات العالمية والمحلية ومن بينها أسواق المملكة العربية السعودية، وسنوضح لكم أبرز مواصفات ومميزات السيارة وكذلك عيوبها التي تم الكشف عنها.

600 ريال تقسيط تويوتا كورولا الجديدة كليا 2022 من عبد اللطيف جميل

أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل عن عرض تقسيط مميز على سيارة تويوتا كورولا الجديدة موديل 2022 حيث:-

تبلغ قيمة القسط الشهري حوالي 600 ريال سعودي وسعر السيارة الكلي هو 74 ألف و100 ريال سعودي.

دفعة التقسيط الأولية قيمتها تبلغ 35.154 ريال سعودي والدفعة النهائية قيمتها تصل إلى 29.640 ريال سعودي.

مدة التقسيط تمتد إلى خمس سنوات من وقت سداد الدفعة الأولية.

مميزات ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2022

سعة محرك السيارة تبلغ 1800 سي سي وقوته تبلغ 139 حصان بينما تدور بعزم قيمته أقصاها تصل إلى 170 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة تصل إلهيا السيارة في غصون 10.2 ثانية هي 100 كيلو متر لكل ساعة.

بينما في الطرازات العليا من السيارة تبلغ سعة المحرك 2000 سي سي (2.0 لتر) وعزم دورانه 204 نيوتن لكل متر وقوته 169 حصان.

أقصى تسارع للسيارة في الفئات العليا هي 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 7.3 ثانية.

يقترن محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من النوع CVT للمحرك الأول.

وبناقل حركة يدوي في المحرك الذي سعته 2000 سي سي ومكون من ست سرعات.

تعمل السيارة بخاصية الدفع الأمامي للعجلات وتستهلك كمية من الوقود تبلغ 12.7 كيلو متر لكل لتر.

قطع غيار السيارة متوفرة في جميع الأسواق ومراكز الصيانة لكثرة انتشار السيارة.

كما أن عملية إعادة بيعها عملية سهلة نظرًا لموثوقيتها العالية.

عيوب تويوتا كورولا موديل 2022