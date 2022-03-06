ألفخامة والأناقة في السيارة العصرية..سيارة سكودا كاميك 2022الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد

سيارة سكودا كاميك 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد، سيارة سكودا كاميك 2022 من السيارات التي تم طرحها حديثا في السوق السعودي حيث تتميز بأنها متعددة الاستخدامات وهي من السيارات الرياضية التي تتميز بمحرك قوي ذو سعة كبيره وقوه تمكنها من التنقل لمسافات طويلة بكل سهولة فقد أعلن الوكيل الحصري المسؤول عن السيارة عن مواصفاتها مميزاتها وأسعارها لكل من يبحث عن هذه السيارة.

مواصفات سيارة سكودا كاميك 2022 الجديدة كلياً

تعتبر سيارة سكودا كاميك 2022 من سيارات الدفع الرباعي الرياضية التي تتعدد استخداماتها لتصل السيارة من الثبات حتى 100 كيلو متر في خلال مده لا تتجاوز 11.9 ثانية.

تبلغ سعه المحرك 1600 سي سي، يتكون المحرك من أربع اسطوانات ويعمل بقوة تقدر بنحو 110 حصان.

يبلغ عزم دوران السيارة إلى 155 نيوتن لكل متر.

نوع ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيك مزود بست سرعات مختلفة.

كما يبلغ معدل استهلاك السيارة للوقود بنحو 6.3 لتر لكل 100 كيلو متر في الساعة واحدة.

يبلغ الطول الكلى للسيارة 4240 مليمتر بينما يصل عرضها إلى 1793 مليمتر.

كما أن ارتفاعها يصل إلى 1550 ملمتر.

تبلغ سعه الشنطة الخلفية للسيارة 400 لتر.

كما تتميز السيارة بوجود العديد من وسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية التي تأتي على جانبي السيارة والتي تحمي الركاب من الأذى عند التعرض للتصادم.

مميزات سيارة سكودا كاميك 2022

تأتي السيارة بجنوط رياضيه بمقاس 17 بوصة تتميز بمصابيح أمامية وخلفية.

تعمل من خلال تقنيات الهولوجين كما أنها مزوده بإضاءة نهارية.

الفئة الأغلى من السيارة تأتي بجنوط بمقاس 18 بوصة.

ثم أنها مزودة بمرايا جانبية تعمل بالكهرباء.

تحتوي السيارة على شاشة تعمل عن طريق اللمس.

تشمل نظام صوتي مكون من ست مكبرات للصوت.

يمكن من خلال الشاشة اللمس التحكم في الوسائط المتعددة.

أسعار سيارة سكودا كاميك 2022 في بعض الدول