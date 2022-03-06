العظمة كلها بتصميم عصري.. سيارة تويوتا راش 2022 بمواصفات ومميزات خياليه وأسعارها في السعودية

سيارة تويوتا راش 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات خياليه وأسعارها في السعودية، تعد سيارة تويوتا راش 2022 من السيارات التي تتميز بتصميمها الخارجي الرائع فهي من السيارات الرياضية التي طرحتها شركه تويوتا حديثا حيث تستخدم لأغراض التنقلات العائلية والسفر، تتميز بالعديد من الكماليات والترفيه كما أن قطع غيارها متوفرة في السوق السعودي كما يعمل محركها بأداء قوي و تصميمها الداخلي يرضى الكثير من العملاء، فما هي مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها في السوق السعودي؟

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 الجديدة كلياً

تأتي سيارات تويوتا راش 2022 بمحرك ذو سعه 1.5 لتر.

نوع المحرك VVT_14 ويعمل بقوه 103 حصان.

يقدر عزم دوران السيارة بنحو 136 رطل.

سيارة تويوتا راش مزوده بناقل حركه أوتوماتيكي يحتوي على أربع سرعات مختلفة تعمل السيارة من خلال الدفع الخلفي للعجلات كم تستهلك السيارة وقود بمعدل لتر واحد لقطع مسافة تبلغ 16.3 كيلومتر.

مزوده بناقل حركه أوتوماتيكي يحتوي على أربع سرعات مختلفة تعمل السيارة من خلال الدفع الخلفي للعجلات كم تستهلك السيارة وقود بمعدل لتر واحد لقطع مسافة تبلغ 16.3 كيلومتر. تتميز واجهه السيارة الأمامية بشبكه مطليه من الكروم الذي يعطي السيارة تصميم ايروديناميكي رياضي فخم.

تم صناعة عجلات السيارة من الألومنيوم حيث تتلون باللون الأسود وتأتي بمقاس 17 بوصة.

يتوسط واجهه السيارة الأمامية شعار شركه تويوتا محرك السيارة مكون من 4 سلندرات.

مميزات سيارة تويوتا راش 2022

يمكن تشغيل سيارة تويوتا راش من خلال الضغط على دواسة الفرامل كما يمكن من خلال مفتاح السيارة تشغيل المحرك أو إيقافه.

من خلال الضغط على دواسة الفرامل كما يمكن من خلال مفتاح السيارة تشغيل المحرك أو إيقافه. تأتي السيارة بفترة ضمان تصل إلى خمس سنوات.

تحتوي على جهاز إنذار ضد السرقة.

يوجد بها مكيف هواء أمامي وخلفي.

تحتوي على نظام صوتي مكون من ست سماعات.

كما تدعم بلوتوث.

تحتوي على مشغل DVD

يوجد بها نظام التحكم في الانزلاق TRC

يمكن توفير مساحه كبيره للتخزين من خلال طي مقاعد الصفين الثاني والثالث بالسيارة.

تدعم نظام HAC الذي يساعد في الصعود علي المرتفعات.

يمكن استقبال المكالمات والاتصال من خلال عجله القيادة كما يمكن التحكم في مستوى الصوت واختيار أغاني من خلالها أيضا حيث تعتبر متعددة الوظائف.

يتميز محرك سيارة يويوتا راش من خاصيه التحكم المزدوج في توقيت الصمامات تتميز السيارة بالهدوء أثناء السير على الطرقات.

أسعار تويوتا راش 2022