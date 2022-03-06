المتانة والقوة.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 fj cruiser بالشكل الجديد بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 تمتاز بالقوة العالية والكفاءة المتميزة في الأداء، وتعتبر تلك السيارة من نوع السيارات المتعددة الاستخدام والتي تعد مقاومة لوعورة الطرق، ومن الممكن أن يتم الاعتماد على تلك السيارة وقيادتها قيادة آمنة حيث يتوفر فيها الكثير من الملحقات الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن يستمتع قائد المركبة برحلة القيادة الآمنة، والمستوى العالي من جودة الملحقات الخاصة بكل التجهيزات للرفاهية وأمان القيادة أيضا في داخل السيارة، ومن خلال ما يأتي توضيح لأهم المعلومات عن أفضل التجهيزات في السيارة والتي تمتلك العديد من المزايا والتي نتحدث عنها تباعا.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة من نوع إف جي كروزر لها العديد من الخصائص المميزة والتي تتمثل في مواصفات متميزة لها القدرة على أن تعطي الشخص الفرصة للقيادة على أي طريق مهما بلغت صعوبته، ومن أهم ما يمتاز به وصف السيارة ما يلي في النقاط القادمة:

مواصفات السيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

من أهم ما تمتاز به مواصفات السيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة بسعة اسطوانات تبلغ أربعة لترات.

التصميم من الخارج يحمل الكلاسيكية مع سمة العصرية وبالأخص بالمقصورة الداخلية وكافة ملحقاتها.

يتواجد بالسيارة أيضا المحرك بالقوة مائتين ثمانية وستين حصان .

السيارة أيضا يتوفر بها المكابح التي تمنع الانغلاق والتي تعمل بالخاصية إي بي دي مخصصة لتوزيع الفرامل إلكترونيا، وكذلك تعمل بالنظام إي بي إس.

متوفر بها أيضا العديد من الملحقات للترفيه والتي من بينها المكيف للتحسين من حالة الأجواء بداخل السيارة كما أن تلك السيارة أيضا تمتلك العديد من الإضافات التي من أهمها المنفذ من نوع يو إس بي ومن نوع إي يو إكس.

السيارة تعمل بالنظام الخاص بالدفع الرباعي.

عزم الدوران الخاص بالسيارة يصل لنحو ثلاثمئة وثمانين نيوتن لكل متر.

تمتلك السيارة أيضا العديد من المزايا والتي من أهمها الثبات على الطرق.

سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 في السعودية

السعر ما بين مائة إلى مائة وعشرين ألف ريال سعودي بمختلف المعارض بالمملكة.