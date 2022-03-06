36 أرخص وأحدث السيارات الحديثة موديل 2022 في السعودية وأحدث مواصفات السيارة ومميزاتها

36 أرخص وأحدث السيارات الحديثة موديل 2022، يوجد بها أضخم الأسواق الموجودة في العالم، لأنه يحتوي العديد من أنواع السيارات المختلفة، فقد أصبح الكلمات الأكثر تداولا على محركات البحث، البحث عن أنواع جديدة للسيارات لعام 2022 وبأسعار بسيطة، لذلك جمعنا المعلومات التي تخص أرخص 5 سيارات بالسعودية.

36 أرخص وأحدث السيارات الحديثة موديل 2022

هنا جمعنا أهم ما يخص أرخص 5 سيارات في السعودية في مجموعة نقاط وأحدث مواصفات السيارة وهي:-

سيارة هيونداي جراند i10 2022 في السعودية

هذا النوع الذي به محرك من أربع أسطوانات، وبسعة 1,2 لتر، كما أنه ينتج قوة ثلاثة وثمانين حصانا، ومعدل تسارع يعمل من نقطة الثبات إلى مائة كيلومتر/ ثانية، وعزم الدوران مائة وأربعة عشر نيوتن/ متر، وتعتبر السيارة من السيارات الرخيصة الحديثة .

سيارة هوندا سيتي 2023 في السعودية

سيارة هوندا سيتي 2023 بها محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1,2 لتر، وبقوة 119 حصانا.

وأقصى سرعة 190 كيلومترا/ ساعة.

كما أن ومعدل السرعة لسيارة هوندا سيتي 2023 يعمل من نقطة الثبات حتى مائة كيلومتر كل 11 ثانية.

سيارة هيونداي اكسنت 2023 في السعودية

سيارة أم 5 2022 في السعودية

سيارة أم 5 2022 بها محرك تصل سعته 1,5 لتر وينتج قوة 112 حصانا وعزم دوران 150نيوتن لكل متر.

وأقصى سرعة مائة وثمانين كيلومترا/ساعة، كما إنها من أرخص السيارة في السعودية

سيارة رينو داستر 2022 في السعودية

تحتوي سيارة رينو داستر 2022 على محرك أتنين لترا, وينتج قوة مائة خمسة وثلاثين حصانا.

رينو داستر 2022 على محرك أتنين لترا, وينتج قوة مائة خمسة وثلاثين حصانا. وأقصى سرعة 178 كيلومترا/ ساعة وعزم مائة خمسة وتسعين نيوتن/ متر.

أسعار 5 أرخص سيارات 2022 في السعودية