نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الروسي وصل.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا نتعرف على التفاصيل الخاصة بكل منهم من خلا من تلك الباقة من الفقرات واتي تتضمن العديد من المزايا التي تخص التشغيل لتلك السيارة والتي تمتاز بالعديد من الخصائص، والتي من بينها قوة أداء وكفاءة تشغيل السيارة من نوع لادا نيفا، ومن خلال ما يلي نوضح لكل المهتمين بمعرفة كل جديد بعالم السيارات كل ما يخص تجهيزات السيارة مع توضيح معلومات عن تكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية، وكذلك السعر الخاص بتلك المركبة على المستوى العالمي مع ذكر كل مميزات القيادة للسيارة لادا نيفام

مواصفات سيارة لادا نيفا

السعر والمواصفات للسيارة لادا نيفا من أهم الأمور المتابعة بشكل مستمر على مستوى عالم لسيارات وكل جديد فيه بالأخص لهذا الموديل الحديث من تلك الماركة المتميزة والتي تمتلك عدد غير قليل من التجهيزات، ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات حول ما يخص وصف السيارة.

مواصفات سيارة لادا نيفا

مواصفات سيارة لادا نيفا من أهمها ما نقوم بذكره عبر تلك الفقرات القادمة:

السيارة بمحرك تصل قوة عمله لمائة وتسعة عشر حصان.

تمتلك السيارة القفل المركزي الخاص بها لزيادة الأمان.

السيارة بعزم دوران تسعة وستين نيوتن لكل متر.

السيارة تتواجد فيها كل نظم وأنماط القيادة الآمنة.

الناقل الحركي من النوع الأوتوماتيك.

أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة

التجهيزات التي تتواجد في السيارة نقدمها في النقاط القادمة:

السيارة تتوفر فيها العديد من الملحقات للأمان ومن أهمها الوسائد من النوع الهوائي، والتي تحمي الركاب من أي رضوض أو أي صدمات.

متواجد كذلك في تلك السيارة الفرامل التي تمنع الانغلاق، حيث تعمل الفرامل بنظام كبح بي إي دي.

متواجد أيضا العديد من الملحقات ومنها الشاشة تاتش وكذلك منفذ إي يو إكس.

السعر للسيارة لادا نيفا

السعر الخاص بالسيارة يصل لنحو أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي، كما أن السعر العالمي يصل لنحو ثمانية آلاف دولار أمريكي بمختلف المعارض بالسوق العالمية، وتتواجد تلك السيارة بنسخة واحدة وتجهيزات بمستوى واحد.