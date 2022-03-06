32 أحدث وأرخص خمس سيارات داخل السعودية موديل 2021 مواصفات ومميزات جبارة

32 أحدث وأرخص خمس سيارات داخل السعودية موديل 2021،يبحث كثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن سيارة ذات مميزات تناسب جميع متطلباته إلى جانب أن تكون بسعر متميز وعلى الرغم من أن هناك الكثير لا يهتم إلى السعر ويبحث عن أفضل المواصفات إلا أن هناك فئة لا تستطيع الشراء نقدًا أو شراء السيارات الباهظة الثمن ولذلك إليكم أرخص خمس سيارات في المملكة.

32 أحدث وأرخص خمس سيارات داخل السعودية

مع قيام بعض الشركات الخاصة بتجارة السيارات يود الكثير معرفة أرخص الأنواع التي توجد حاليًا والمواصفات الخاصة بها وتم ترتيب أرخص السيارة على النحو التالي:

سيارة شنجان alsvin 2021 في السعودية

توجد السيارة حاليًا في السوق التجاري بسعر 32.900 ألف ريال سعودي.

تُعد شنجان من أفضل السيارات الصينية التي تم إطلاقها والتي صممت بهيكل متميز من الخارج.

تتميز بوجود مصابين من الأمام تحتوي على تقنية LED.

تصل سعة المحرك بها الى 1.5 لتر ويتكون من 4 اسطوانات.

تبلغ قوة المحرك 105 حصان.

سيارة شيفروليه سبارك LS 2021 في السعودية

يبلغ سعر السيارة داخل الأسواق السعودية حوالي 36.900 ألف ريال.

تعد من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود.

تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي.

تحتوي على محرك له 4 اسطوانات يعمل بسعة 1.4 لتر.

أقصى عزم دوران السيارة عند 127 نيوتن لكل متر.

سيارة تويوتا يارس موديل 2021 في السعودية

تتوفر السيارة داخل الأسواق بسعر 45.900 ريال سعودي ومن أهم المواصفات بها:

يتكون المحرك بها من أربع أسطوانات له سعة 1.3 لتر.

تعمل السيارة باستخدام ناقل حركة يعمل يدويًا من خلال خمس سرعات مختلفة.

سيارة نيسان صني 2021 في السعودية

تباع السيارة داخل الشركات بسعر 50.064 ألف ريال سعودي، وبالتالي تعتبر من أرخص السيارات في السعودية

تعمل السيارة باستخدام محرك له 4 إسطوانات له سعة 1.6 لتر.

تبلغ قوة المحرك 118 حصان ويصل إلى عزم دوران 149 نيوتن لكل متر.

سيارة جيلي بين رايْ في السعودية