الفرق بين سيارة جينيسيس GV70 وسيارة جينيسيس GV80

الفرق بين جينيسيس GV70 وجينيسيس GV80، شركة سيارات جينيسيس العالمية من شركات السيارات التي تسعى إلى التطور والتقدم دائمًا ويظهر ذلك من خلال سلسلة السيارات الأخيرة التي قامت الشركة بتوفيرها والإعلان عنها وهي سلسلة GV من جينيسيس وقد تم الإعلان عن تفاصيل سيارتين جينيسيس GV80 و GV70 إليكم المزيد من التفاصيل في السطور القادمة.

الفرق بين جينيسيس GV70 وجينيسيس GV80

يتم المقارنة بين جينيسيس GV70 وGV80 في عدة نقاط هي:

تصميم السيارة الخارجي

تصميم سيارة GV70: تصميمها جريء يميزه المصابيح المقسومة لنصفين مع الشبك كبير الحجم. تصميم سيارة GV80: أما عن التصميم هنا فهو رياضي ممتاز على الرغم من أن هناك بعض الآراء تشير إلى وجود الأفضل.

مساحة السيارة الداخلية

مساحة سيارة GV70: قد يكون عيب بالسيارة بالنسبة للبعض وهو صغر مساحة السيارة الداخلية عن شقيقتها الكبرى حيث يتواجد بها خمس مقاعد فقط. مساحة سيارة GV80: المساحة الداخلية كبيرة وهناك مساحة أكبر لوضع الأرجل ويمكن الحصول على نسخة السبع مقاعد.

هوية السيارة الرياضية

هوية سيارة GV70: نجد أن التصميم هنا رياضي أكثر من شقيقتها يظهر ذلك في الحجم الصغير للسيارة والتصميم وهيكل السيارة الخارجي بالإضافة إلى أدوات القيادة والسيارة الرياضية والسريعة في الاستجابة، مع وجود وضعية قيادة من رياضية مناسبة لمحبي السرعة وكذلك محرك السيارة نوعه 6 سلندر تربو. هوية سيارة GV80: لا يمكننا أن نقلل من مزايا سيارة GV80 أيضًا ولكن في تلك النقطة يتجه الكثير إلى GV70.

نوعية السيارة

نوعية سيارة GV70: ذات حجم صغير يتم تصنيفها كأحد سيارات الكروس أوفر المدمجة المرة الأولى للإعلان عن السيارة كان بعام 2021 وهو الجيل الأول من ذلك النوع من السيارات نوعية سيارة GV80:حجمها متوسط مصنفة كسيارة كروس أوفر مدمجة أيضًا وفاخرة كذلك كانت المرة الأولى للإعلان عنها بعام 2019 حيث كانت في البداية نسخة اختبارية وفي 2020 كانت المرة الأولى للإعلان عن النسخة التجريبية.

الأفضل بين جينيسيس GV70 وGV80

كلنا السيارتين ممتازين لا منازع وخاصةً في ظل المنافسة الشرسة بين سيارات بي ام دبليو وكذلك أودي ومرسيدس، ولكن إذا كانت تفضل شراء سيارة مناسبة لك ولمتطلباتك وللعائلة فإن سيارة جينيسيس GV70 لبس بنفس المساحة الواسعة التي توفرها سيارة GV80 على الرغم من GV70 اقتصادية بشكل واضح في الوقود وذات قيادة أفضل على الطرق.