نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رينو ميجان Renualt megane 2022 المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد سيارة رينو من السيارات التي تثير ضجة في الأسواق، وبعد إصدار رينو ميجان Renualt megane 2022 حازت إعجاب الكثير من عشاق سيارات السرعة ومحبي السيارات الرياضية، نظرا لأنها تتمتع بمظهر أنيق مميز، كما أنها تعتبر موفره في الوقود بجانب كونها تولد قوة عالية، وتميزت بوجود أربعة فئات منها بأسعار ومحركات مختلفة، سيارة عملية متعددة الاستخدامات، تمتلك مجموعة من الامكانيات المثيرة للاهتمام، تجعلها ضمن قائمة الراغبين في شراء سيارة جديدة مميزة.

رينو ميجان Renualt megane 2022

تتوفر بأكثر من خيار للمحركات حيث الأول يأتي بسعة 1.6 لتر ويولد قوة 115 حصان والناقل الحركي يعمل أوتوماتيك، بينما الثاني سعته 1.3 لتر يولد قوة 150 حصان بناقل حركة رياضي ذات السبع سرعات، ومن الجدير بالذكر وجود رينو ميجان بأكثر من فئة، وتتمتع السيارة بإطارات عالية الجودة كما أن بها مصابيح تعمل في حالة الضباب، وبها أيضا إضاءة نهارية إلى جانب جودة الإضاءة الليلة.

تمتاز megane بوجود برنامج لتخطي المرتفعات بسهولة فائقة، كما يوجد بالسيارة فتحة سقف بانوراما تعمل بشكل أوتوماتيكي، إلى جانب صندوق السيارة أيضا الذي يعمل أوتوماتيك وسعته كبيرة.

مواصفات Renualt megane 2022 من الداخل

السيارة من الداخل بها مواصفات مثالية حيث تحتوي على شاشة ديجيتال للعدادات إلى جانب الشاشة الموجودة بمنتصف السيارة بمساحة 7 بوصة، وتتمتع بوجود السماعات الصوتية ذات الدقة الممتازة، إلى جانب حساسات الأمان ومانع انغلاق الفرامل مع وجود زجاج كهربائي ومقاعد جلدية فاخرة، كما تدعم السيارة تشغيل أنظمة اندرويد وايفون، كما أنها تدعم البلوتوث، وبها أيضا كاميرات خلفية ويسهل تحريك المقاعد لتناسب السائق، مع هذا نجد السيارة مزودة بأمان عالي.

سعر رينو ميجان 2022

تتنوع فئات رينو ميجان 2022 ونجد أن سعرها يبدأ من 324 ألف جنية مصري بما يعادل 77 ألف ريال سعودي أو 75 ألف درهم إماراتي، ونجد أن هناك الفئة الرابعة بسعر 384 ألف جنية مصري، وتختلف أسعار الفئات نظرا لاختلاف نوعية محركات السيارة حيث أن هناك فئة منها ذات محرك تربو، ولكن يعتبر السعر مناسب بالنسبة للمميزات التي تتمتع بها السيارة بالمقارنة بالسيارات الرياضية المنافسة لها.