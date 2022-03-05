سيارة MG HS مستعملة بالتقسيط للتنازل بدون مقابل بأسعار ممتازة

سيارة MG HS مستعملة بالتقسيط حيث يبحث مريدي شراء السيارات المستعملة عن أفضل السيارات بأقل الأسعار وهنا يتم التنازل عن السيارة بدون مقابل لظروف طارئة على المالك سواء السفر المفاجىء خارج البلاد أو لظروف أخرى ونحن نعرض لكم من خلال موقعنا كيفية الوصول إلى السيارة، مع مواصفات السيارة ومميزاتها واسعارها التي يعرضها البائع والأقساط المتبقية على السيارة وغيرها من التفاصيل التي تهم كل شخص يريد أن يقوم بشراء سيارة مستعملة بالتقسيط بدون مقابل أو مقدمة.

سيارة MG HS تيربو مستعملة بالتقسيط موديل 2020

تعتبر تلك السيارة من السيارات الزيرو حيث أنها قطعت مسافة 34 ألف كيلو متر فقط.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات يعطي قوة 231 حصان.

كما أن نظام الدفع بهذه السيارة دفع رباعي.

وبها ناقل حركة أوتوماتيك والسيارة MG HS تيربو موديل 2020 مزودة بحساسات أمامية وخلفية وبها كاميرا خلفية.

السيارة بها جنوط مقاس 18 بها نظام تثبيت للسرعة والتحكم في عجلة القيادة.

كما بها مقاعد جلدية قابلة للطي مما يعطى مساحة تخزينية عالية بالسيارة.

كما أن السيارة بها نظام تكييف عالى جدا وتوجد بالمقاعد الخلفية فتحات تهوية.

وعلاوة على ذلك يوجد بها فتحة للسقف ومساحات كهربية السيارة تتمتع بوجهة رياضية.

السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق البنك الأهلي.

عن طريق البنك الأهلي. حيث أن السيارة عليها 47 قسطا قيمة القسط الواحد 1650 ريال.

وتم سداد 13 قسطا ويتم دفع الدفعة الأخيرة بقيمة 24 ألف ريال وللدفع كاش يتم دفع 80 ألف ريال.

تويوتا افانزا 2018 بالتقسيط مستعملة

يتم عرض السيارة من قبل مجموعة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، حيث إن السيارة موديل 2018، كما أن السيارة مستعملة وبحالة ممتازة ويتم عرضها في فرع جدة ونوع السيارة فان/ بوكس كما أن المحرك الخاص بالسيارة هو محرك أوتوماتيك، واللون المتوفر به السيارة هو اللون الفضي.