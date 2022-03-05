نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض 27% على سعر تويوتا راف فور XLE دفع رباعي 2022 في أقوى عروض عبداللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض 27% على سعر تويوتا راف فور XLE دفع رباعي 2022 في أقوى عروض عبداللطيف جميل، نتحدث اليوم عن أحد إصدارات Rav4 المميزة لهذا العام وهي فئة اكس ال اي، وهي واحدة ضمن 7 فئات متنوعة طرحتها تويوتا من طراز راف فور 2022. تأتي فئة XLE بمحرك دفع رباعي هو نفس المحرك الموجود في فئة LE، ولكن تتفوق نسخة اكس ال ايه في التجهيزات الداخلية والخارجية. وقد أعلنت وكالة عبد اللطيف جميل عن تخفيض سعر راف فور XLE موديل 2022 ضمن أقوى عروض التوفير بشهر مارس، حيث يصل الخصم هذه المرة إلى حوالي 38 ألف ريال.

تخفيض سعر تويوتا راف فور XLE موديل 2022

تأتي تلك الفئة بمحرك أربع اسطوانات بحجم 2000 سي سي يولد قوة 170 حصان، الجير أتوماتيك CVT والسيارة تعمل بنظام دفع رباعي مستمر، معدل استهلاك الوقود يصل إلى 16.3 كيلو متر لكل لتر بتقييم ممتاز بلس. وصل سعر تويوتا راف فور اكس ال ايه موديل 2022 إلى 103 ألف و200 ريال بدلا من 141 ألف و450 ريال، السعر شامل الضريبة والعرض مُقدم من وكالة عبد اللطيف جميل للسيارات بخصم يتجاوز 27 بالمائة من السعر الأصلي.

تتشابه فئة اكس ال اي من مع LE في مواصفات المحرك ولكنها تتفوق عليها في التجهيزات كما ذكرنا، فهي تأتي بجناح خلفي وعدد 2 شكمان، كشاف ضباب خلفي وحنايا عفش، جنوط مقاس 18 إنش وفتحه سقف. كما تتميز فئة XLE بمصابيح LED أمامية وخلفية بالاضافة إلى كشافات ضباب أمامية ليد، حساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية مدمجة. السيارة مزودة أيضاً بنظام المساعدة في المرتفعات، حساس لمراقبة ضغط الإطارات، بالاضافة إلى إمكانية التحكم في الثبات وتقنية دعم المكابح.

راف فور اكس ال اي دفع رباعي 2022

أما التجهيزات الداخلية لفئة XLE فهي تتضمن مواصفات كاملة للترفيه والقيادة المريحة الآمنة، فهي تتميز بمقاعد مخمل ومكيف يدوي بفتحات توزيع هواء للمقاعد الخلفية، دخول بالريموت وتشغيل المحرك عن طريق الزر، نظام آمان وتحكم كهربائي بالأبواب والنوافذ، تحكم من المقود في البلوتوث، مثبت السرعة والوسائط. تأتي راف فور اكس ال ايه 2022 أيضاً بكافة مزايا الترفية اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، شاشة ترفيه وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونظام صوتي فاخر.