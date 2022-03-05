نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات جيب رانجلر JEEP WRANGLER 2022 الداخلية والخارجية والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر علامة جيب التجارية من أفضل ماركات السيارات فخامة وصناعة، وقد قامت شركة ستيلانتس بإصدار احدث طراز من سيارات الجيب تحت مسمى جيب رانجلر JEEP WRANGLER 2022 والتي تطورت بشكل ملحوظ عن الإصدارات السابقة، حيث أن سرعتها زادت كما أصبحت أكثر قوة للسير في المناطق الصحراوية، فهي من أفضل فئات سيارات الدفع الرباعي المتميز كما أن سعرها في الأسواق يناسب محبي فئات جيب المتطورة.

جيب رانجلر JEEP WRANGLER 2022

تتميز جيب رانجلر بكونها تحتوي على محرك ذات سعة كبيرة 3.6 لتر مما يجعله يولد قوة بمقدار 285 حصان، ويسهل تسارع السيارة إلى 100 كيلو متر في 7 ثواني، ولذلك تعتبر من أسرع السيارات ذات الدفع الرباعي، ونجد أنها تحتوي على خزانات الكترونية كما تتعدد المميزات الخاصة بها من الداخل والخارج، ولا شك في أنها سوف تحدث طفرة كبيرة في مجال السيارات مما يجعلها الأكثر شهرة على الإطلاق.

مواصفات جيب رانجلر 2022 من الداخل

تتمثل مواصفات جيب رانجلر 2022 من الداخل في سهولة الحركة بالنسبة للمقاعد حيث يمكن تحريك مقاعد الركاب ومقعد السائق في أكثر من اتجاه، كما أن نظام الأمان بالسيارة يميزها كونها تحتوي على كاميرا أمامية وأخرى خلفية مع نظام الإنذار والحماية من الصدمات، كما تتمتع بوجود مقاعد مريحة جدا وشاشة 8.4 بوصة، مع وجود كافة الوسائط مثل مكبرات الصوت وusb وأيضا تدعم البلوتوث، تدعم جيب رانجلر 2022 وجود الوسائد الهوائية على جوانب المقاعد والتي تسهم في الحفاظ على حياة الركاب في حالة حدوث حوادث.

مواصفات JEEP WRANGLER 2022 من الخارج

نجد أن المواصفات الخارجية لجيب رانجلر 2022 تتنوع حيث أن الجنوط 17 بوصة والتي تعتبر من أقوى الإطارات على الإطلاق يمكنها السير في أصعب الأماكن، وتحتوي على كشافات ذات إضاءة عالية بالإضافة إلى تعدد الألوان ويمكن شرائها ببابين فقط ويوجد من الإصدار ذات الأربعة أبواب، ترتفع عن الأرض 27 سم وتتمتع بثبات عالي، يمكنها تحديد المسار بدقة وتطلق تحذير قبل التصادم، لذلك تعد من أفضل سيارات الدفع الرباعي.

سعر سيارة جيب رانجلر 2022

تتعدد فئات السيارة حيث يبدأ سعرها من 1.8 مليون جنية مصري بما يعادل 430 ألف ريال سعودي بينما سعرها يساوي 421 ألف درهم إماراتي، يرتفع سعر تلك السيارة نسبيا ولكنها تقدم أفضل المميزات للركاب فهي تعتبر من أفضل فئات الجيب بوجه خاص ومن أفضل سيارات الدفع الرباعي بوجه عام.