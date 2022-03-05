سيارات بي أم دبليو مستعملة في السعودية أقل من 40 الف ريال أفخم سيارة يمكن امتلاكها

سيارات بي أم دبليو مستعملة في السعودية ،مما لا شك فيه أن سيارات الـ BMW هي من أفخم وأغلى سيارات موجودة في العالم بفضل تصميمها الرائد ومواصفاتها القياسية المذهلة، كان أنشاء أول خط تصنيع لـ البي أم دبليو عام 1917 في ألمانيا إلى أن أصبحت من أغنى وأكبر شركة سيارات منتجة في العالم، يبحث الجميع على كيفية شراء سيارة BMW جديدة أو مستعملة سواء طريقة الدفع كاش أو تقسيط حيث أن امتلاك سيارة بي ام دبليو حلم كل مواطن، ونحن بصدد هذا سوف نحاول تحقيق هذا الحلم بـ شراء سيارة بي أم دبليو مستعملة لمن لا يستطيع شراءها جديدة.

سيارات بي أم دبليو مستعملة في السعودية

بي أم دبليو فئة سابعة مستعملة

سيارة بي أم دبليو موديل 2012 أوتوماتيك.

موديل ناقل الحركة أوتوماتيك.

لون السيارة أزرق.

موقع السيارة بمدينة الرياض.

السيارة بها جنوط ألمونيوم، كما تحتوي على تجهيزات وسائل الأمان والترفيه، حالة السيارة جيدة جدًا.

سعر السيارة: 38.000 ريال سعودي.

يمكن التواصل مع مالك السيارة لمعرفة حالة السيارة الشرائية.

بي أم دبليو الفئة الخامسة مستعملة

سيارة بي أم دبليو موديل 2012 أوتوماتيك.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

4 سلندر.

لون السيارة أبيض.

موقع السيارة بمدينة الرياض.

تحتوي السيارة على هيكل خارجي ممتاز ومواصفات قياسية كنظام السنتر لوك، و مكيف أوتوماتيك بفتحات تكيف خلفية، و 5 مقاعد مصنوعة من الجلد.

تحتوي أيضًا على أنظمة الأمان والحماية للراكب كنظام مانع انزلاق الفرامل ووسائد هوائية وإمكانية عرض الضغط الإطاري.

ميزة الدخول بدون مفتاح وراديو وبلوتوث وغيرها من المميزات.

سعر السيارة: 38.000 ريال سعودي.

بي أم دبليو فئة خمسة مستعملة

سيارة بي ام دبليو موديل 2012 أوتوماتيك.

ناقل الحركة أوتوماتيك.

4 سلندر.

لون السيارة أبيض.

موقع السيارة بمدينة الرياض.

السيارة حالتها ممتازة بها جنوط ألمونيوم وتحتوي على مميزات الأمان والحماية وتجهيزات ترفيهية.

وتحتوي على مميزات الأمان والحماية وتجهيزات ترفيهية. سعر السيارة: 38.000 ريال سعودي.

بي ام دبليو أكس 6 مستعملة

سيارة بي أم دبليو أكس 6 موديل 2009 أوتوماتيك.

ناقل الحركة: أوتوماتيك دفع رباعي.

6 سلندر.

لون السيارة: أحمر.

موقع السيارة بمدينة جدة المروة.

تحتوي السيارة على قفل مركزي ومكيف أوتوماتيك بفتحات تهوية خلفية ومقاعد جلدية، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية.

تبريد وتسخين المقاعد، المصابيح LED والنوافذ كهربائية.

سعر السيارة: 38.000 ريال سعودي.

بي أم دبليو أكس 5 35i مستعملة