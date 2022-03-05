الفخامه والمتانة وصلت السعودية..سيارة تويوتا جرانفيا 2022 مواصفات ومميزات جبارة وأسعار خيالية في السعودية

سيارة تويوتا جرانفيا 2022 مواصفات ومميزات جبارة، من أهم ما يتم البحث عليه في الوقت الحالي هو التعرف على مواصفات ومميزات سيارة تويوتا جرانفيا الموديل الجديد 2022، وأسعار تداولها بسوق السيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها واحدة من السيارات المتميزة وبحجم كبير مناسب للعائلة، والذي يجعلها تضم عدد كبير للغاية من الأشخاص، كما أن السيارة من بين السيارات المناسبة للسفر لرحلات عائلية، وتتمكن من استيعاب متاع كبيرة وثقيلة لكل ما تكون بحاجة له خلال السفر، والسيارة تتسم بأنها ذات حجم كبير، وتتمتع بالعديد من وسائل الترفيه.

سيارة تويوتا جرانفيا 2022 مواصفات ومميزات جبارة

تحتوي السيارة على الكثير من المواصفات المهمة سواء من الداخل أو الخارج ومنها:

تعتبر سيارة تويوتا جرانفيا 2022 من بين أنواع سيارات الدفع الرباعي، كما أنها تحتوي على مصابيح أمامية قد تم تصميمها بطريقة مميزة وفريدة جعلتها محاط اهتمام الكثير من الأشخاص.

من بين أنواع سيارات الدفع الرباعي، كما أنها تحتوي على مصابيح أمامية قد تم تصميمها بطريقة مميزة وفريدة جعلتها محاط اهتمام الكثير من الأشخاص. قد تم طلاء واجهة السيارة بطريقة متميزة من خلال مادة الكروم المتوهجة، وتقوم السيارة بالعمل بنظام الفرامل التي تمنع الانغلاق وتتمكن من التحكم بها.

يقوم محرك السيارة بالعمل من خلال 6 اسطوانات متنوعة وينتج عنها قوة تبلغ نحو 277 حصان، حيث أن يتم استخدام 6 ألف دورة بالدقيقة الواحدة.

عزم الدوران يبلغ نحو 351 نيوتن لكل متر، كما أن المحرك يعمل بحوالي 6 سرعات متنوعة.

العجلات الخاصة بالسيارة متاحة بمقاس نحو 17 بوصة.

يوجد سيارة تويوتا جرانفيا 2022 من الأمام والخلف مستشعرات اصطفاف لسهولة الركن.

أهم مميزات سيارة تويوتا جرانفيا 2022

من أبرز ما تتميز به سيارة تويوتا جرانفيا 2022 باحتوائها على تكييف هواء بكافة اتجاهات السيارة .

باحتوائها على تكييف هواء بكافة اتجاهات السيارة . يقوم بتنقية الهواء وينتج عنه روائح كريهة.

تتميز سيارة تويوتا جرانفيا 2022 باحتوائها على الكثير من وسائل الترفيه ومن أبرزها وجود شاشة رقمية تبلغ تتمكن من متابعة السيارة بالخلف.

باحتوائها على الكثير من وسائل الترفيه ومن أبرزها وجود شاشة رقمية تبلغ تتمكن من متابعة السيارة بالخلف. يوجد بالسيارة باب جانبي يعمل بتقنية الكهرباء، ويوجد بها نظام لوقف عمل المحرك من أجل حمايتها من السرقة.

تتميز السيارة باحتوائها على جهاز انذار، كما أنها تحتوي من الداخل على ألوان متنوعة.

حيث أنها تدعم العديد من التقنيات والإمكانيات ذات جودة عالية.

قد تم تصنيع المقاعد من أجود أنواع الجلود الراقي، والتي تتمكن من خلالها التحكم بالكثير من الاتجاهات.

يوجد بالسيارة من الداخل الأنظمة الصوتية حيث أن يوجد بها نحو 6 مكبرات لتوزيع الصوت.

سعر سيارة تويوتا جرانفيا 2022