31 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث السيارت الحديثة في السعودية موديل 2022 بمواصفات ومميزات عاليه

31 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث السيارت الحديثة في السعودية موديل 2022، تضم المملكة العربية السعودية أكبر الأسواق العالمية في تجارة السيارات وتحرص على توافر جميع الإصدارات الجديدة وقامت كثير من شركات تجارة السيارات بتخفيض الأسعار مع بداية العام الحالي 2022 وتقدمها إلى كل من يرغب في الحصول على سيارة بسعر مناسب وسوف نقدم لكم الأسعار الحالية وأرخص أنواع السيارات داخل المملكة.

أرخص وأحدث السيارت الحديثة في السعودية

يبحث كثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن أرخص أنواع السيارات خاصة بعد إعلان بعض الشركات في سوق تجارة السيارات بتخفيض الأسعار بها ومن أرخص السيارات الموجودة هي:

سيارة ميتسوبيشي اتراج في السعودية

وصل سعر سيارة ميتسوبيشي اتراج داخل المملكة بعد تخفيض الأسعار إلى 31 ألف ريال سعودي.

تتميز السيارة بالعديد من المواصفات مقارنة بسعرها داخل الأسواق.

تُعد ميتسوبيشي من السيارات الاستهلاكية للوقود حيثُ تستهلك حوالي واحد لتر عند السير مسافة 22 كيلومتر.

تبلغ سعة المحرك بها 1.2 لتر ويعمل بقوة 102 حصان.

أقصى عزم دوران السيارة حوالي 100 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة للسيارة عند 170 كيلومتر حيثُ تستطيع السيارة السير مسافة 100 كيلومتر في زمن قدره 6.4 ثانية.

سيارة إم جي 360 في السعودية

يبلغ سعر الفئة الأولى داخل المملكة 35.900 ريال بينما يبلغ سعر الفئة الثانية حوالي 45.900 ألف ريال.

تبلغ سعة المحرك بالفئة الأولى 1.5 لتر بينما يعمل محرك الفئة الثانية بسعة 1500 سي سي.

تبلغ قوة محرك الفئة الأولى 10u حصان بينما الفئة الثانية يعمل بقوة 109 حصان.

تحتوي الفئة الأولى على ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيا تستطيع السيارة السير مسافة 100 كيلومتر في زمن 13.7 فقط.

سيارة سوزوكي سيليرو في السعودية