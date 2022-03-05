تمويل سيارة بدون رسوم وبلا ضامن بأسهل إجراءات وأقل قسط لجميع القطاعات

تمويل سيارة بدون رسوم وبلا ضامن بأسهل إجراءات بأسهل إجراءات للرجال والنساء من السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية جميع القطاعات من شركة اليسر للتمويل والإجارة، منتج مخصص لتحقيق هدف إمتلاك سيارة جديدة أو مستعملة من خلال المعارض والوكالات الموجودة في جميع مناطق المملكة، حيث تقدم شركة اليسر أفضل عروض التمويل بدون تعقيد في الإجراءات، فيما توفر سهولة التعامل على عكس بعض الجهات الأخرى، لكنها تتميز بفريق مدرب من خدمة العملاء يقومون بالرد على الاستفسارات في أسرع وقت علاوة على تقديم المساعدات والمشورة عند طلب قرض من المنتجات المتوفرة لديهم حيث توجد لدى الشركة عدة منتجات للأفراد وأيضاً الشركات والمؤسسات.

مزايا تمويل سيارة بدون رسوم وبلا ضامن شركة اليسر

منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الشركة تقدم القروض بعقود مضمونة تنص على مواد وفق البنك المركزي وذلك نظراً لأنها مرخصة وتخضع لهيئة الرقابة.

تمويل سيارة بدون مقدم ودفعة أخيرة تصل إلى 30%.

فترة السداد مريحة للغاية تصل إلى 5 سنوات.

يمكنك اختيار المركبة من عروض السيارات المتاحة عبر المعارض والشركات والوكالات بالسعودية.

متاح تمويل السيارات المستعملة.

يمكن جدولة الدفعة الأخيرة حتى 24 شهر.

قرض سيارة بدون كفيل ولا رسوم إدارية.

لا تطلب الشركة متطلبات كثيرة ومتاح القرض لجميع الجنسيات والقطاعات.

شروط تمويل السيارات شركة اليسر

لا يقل العمر للعملاء السعوديين عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عام ولكن بالنسبة للعسكريين بحسب العمر التقاعدي، والمقيمين لا يقل العمر عن 22 سنة وحتى 60 عام. عند طلب تمويل ألا يقل الراتب الشهري للجميع عن 4.000 ريال سعودي. الحد الأدنى للخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر. يتم تطبيق ضوابط التأمين الشامل على المركبات. تطبق الشروط والأحكام.

كيفية تقديم طلب قرض سيارة بدون ضامن ولا رسوم إدارية

يمكن تقديم طلب إلكتروني لـ شركة اليسر للتمويل أو زيارة الفرع أقرب إليك إذا رغبت، كل ما عليك تعبئة نموذج الطلب واستيفاء الشروط أولاً مع المستندات المطلوبة التي تشمل (بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة سارية الصلاحية – تعريف بالراتب يوضح الدخل والبدلات وتاريخ التعيين – عرض سعر سيارة – كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر).

في حالة وجود استفسارات يرجى الاتصال عبر رقم شركة اليسر المجاني 8001160711 أو 8001162752.