نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت السعودية..سيارة تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة واسعارها في السعودية في المقال التالي

سيارة تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية، تعتبر سيارة جرانفيا 2022 واحدة من السيارات الراقية والفاخرة، والتي أطلقتها شركة تويوتا، وتحتوي على العديد من المزايا، ومن أهمها المساحة الخاصة بالسيارة ن الداخل، والتي تستوعب أكثر من فرد، كما أنها تتسم بتصميم فريد وأنيق للغاية يبحث عنه كافة محبين اختيار السيارات الجديدة والمتطورة، ونحن اليوم من خلال مقالنا هذا سوف نتعرف على ما تتمتع به السيارة من مواصفات ومميزات رائعة، أسعار طرحها بالأسواق لهذا العام. مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة كلياً تعتبر سيارة تويوتا جرانفيا 2022 من بين أنواع السيارات التي قد تم تصميمها بطريقو مناسبة للغاية للسفر للرحلات، وتتمتع بالعديد من المواصفات منها:

يوجد داخل سيارة تويوتا جرانفيا 2022 محرك قوي يعمل من خلال البنزين وذات سعة تبلغ نحو 3.5 لتر وينتج عنه قوة تعادل 277 حصان، ومزودة بعزم دوران يبلغ نحو 351 نيوتن لكل متر.

محرك قوي يعمل من خلال البنزين وذات سعة تبلغ نحو 3.5 لتر وينتج عنه قوة تعادل 277 حصان، ومزودة بعزم دوران يبلغ نحو 351 نيوتن لكل متر. المحرك يحتوي على 6 سلندر، ويوجد به ناقل حركة أتوماتيك بشكل رائع ومميز.

كما أن السيارة من الداخل يوجد بها نحو 8 مقاعد متنوعة وبإمكانك تغير وضعية المقعد كما ترغبين.

وكما أن يوجد بالسيارة شاشتان تعملان بتقنية اللمس واحدة منهم معلوماتية بمقاس 7 بوصة، والأخرى منه رقمية ذات مقاس 4.2 بوصة.

كما أن يوجد بالأمام حساستان وأيضاً متوفر بها 4 حساسات بالخلف تعمل على الوقوف.

يوجد بالسيارة تقنية الفرامل المانعة للانغلاق ويتم من خلالها التحكم بثبات السيارة.

كما أن الباب الجانبي للسيارة يعمل بتقنية الكهرباء، ومزود بأنظمة جديدة لحماية السيارة ضد السرقة. مزايا سيارة تويوتا جرانفيا 2022 تعتبر سيارة تويوتا جرانفيا 2022 من بين سيارات الدفع الرباعي، ويوجد بها مصابيح أمامية والتي قد تم تصميمها بطريقة مميزة وبشكل رائع يلفت الانتباه.

من بين سيارات الدفع الرباعي، ويوجد بها مصابيح أمامية والتي قد تم تصميمها بطريقة مميزة وبشكل رائع يلفت الانتباه. واجهة السيارة مطلية بمادة الكروم الممتازة، كما أنها تدعم العمل بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ويتم التحكم بها بكل سهولة.

قوة الماتور الموجود بالسيارة تبلغ نحو 180 حصان، ويوجد بها حساسات بالخلف والأمام تقوم بسهولة ركن السيارة. أسعار سيارة تويوتا جرانفيا 2022 كشفت الأسواق المحلية بداخل المملكة العربية السعودية أن من المقرر أن تكون الفئة القياسية للسيارة تبلغ نحو 185 ألف ريال سعودي.

وسعر الفئة الثانية يصل نحو 191 ألف ريال سعودي، كما أن الفئة الثالث والأخيرة من السيارة يبلغ نحو 187 ألف ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة الأسطورة وصلت السعودية..سيارة تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة واسعارها في السعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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