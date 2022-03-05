نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل سيارات الدفع الرباعي SUV 2022 الثلاث صفوف المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة افضل سيارات الدفع الرباعي SUV 2022 المنافسة قوية بين تلك النوعية من السيارات لما تتمتع به من مواصفات عالية، وكفائتها وأدائها المميز على الطرقات، بجانب المساحة الواسعة التى تقدمها للركاب مما يجعلها، الأختيار الأمثل للعائلات كبيرة العدد، فهي تتسع ل 8 أشخاص، ويوجد بها مساحات داخلية شاسعة لتناسب حمل الأغراض بمختلف الأحجام، لمحبي التجول والترحال، وخوض المغامرات، تتعامل مع الطرقات بكل احترافية، أسعار تلك الفئة قد تكون مرتفعه بعض الشيء، ولكن السعر يتناسب مع الإمكانيات التى تقدمها، ولا تتوفر في طرازات أخرى.

افضل سيارات الدفع الرباعي SUV 2022

سيارات الدفع الرباعي محببة، فى الخليج والسعودية، لطبيعية المناخه والتضاريس هناك التى تحتاج إلى سيارة صلبة، وجريئة، لذا دعونا نستعرض معا قائمة لبعض أفضل سيارات الدفع الرباعي في المنطقة، نبدأها بسيارة فولكس فاجن تيجوان 202.

سيارة فولكس فاجن تيجوان Volkswagen tiguan 2022

سيارة قوية مميزة، سعرها يعتبر قليل نسبياً مقارنة بأسعار تلك الفئة حيث يبدأ السعر في المملكة ب 95،000 ريال، السيارة متاحة بنسخة الصفين، والثلاث صفوف حسب رغبة العميل، فاجن تيجوان أنيقة، من الخارج والداخل عصرية، ذات مظهر جريء، اقتصادية فى استهلاك الوقود، تملك محرك قوي، والعديد من أنظمة مساعدة السائق ووسائل الأمان والسلامة.

سيارة هوندا بايلوت Honda pilot 2022

بايلوت من سيارات الدفع الرباعي العائلية الرائعة تأتي بثلاث صفوف للمقاعد، مع مقصورة فاخرة التفاصيل، مصنوعة من أجود الخامات، ومساحة كبيرة للشحن، وفتحة سقف من النوع البانورامي، المحرك رائع موفر للوقود تصل قوته إلى 280 حصان، سداسي الأسطوانات، لا تفقد قيمتها، ويسهل بيعها، يزيد من قوة المحرك ناقل حركة 9 سرعات.

الطراز الأساسي يغطي المقاعد القماش عالى الجودة، أما الفئات الأعلى يستخدم بها الجلد، مقاعد الصف الثاني والثالث قابلة للطي للحصول على المزيد من المساحة، يتوفر وصلات خاصة بمقاعد الأطفال، وأنظمة ترفية ممتازة من شاشة عرض تعمل باللمس، و 10 مكبرات للصوت، سعر الطراز الأساسي منها يبدأ ب 149،000 ريال.