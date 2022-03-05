تويوتا كامري 2022 تأتي بمزايا خرافية وتصميم جذاب، وتجمع كامري العديد من المواصفات القوية التي تجعل منها اختيار يصعب مقاومته، كما يصعب كذلك عدم القيام بالمقارنة بينها وبين منافسيها حال اتخاذ القرار بشراء سيارة جديدة، وزودت تويوتا السيارة بمحرك خرافية بقوة 204 حصان، وتعد السيارة هي سيارة اعتمادية من الطراز الرفيع خاصة إذا حصلت على صيانتها الدورية في المواعيد المحددة لها.

تخفيض أرخص كامري 2022 ستاندر بالسعودية السعر الجديد مفاجأة 100%

سعر كامرى 2022 LE ستاندر ينخفض 1000 ريال ويصبح الآن عند عبداللطيف جميل 102 ألف 580 ريال.

وفي الوقت نفسه السيارة متوفرة بعدد كبير من الألوان الأسود، الأزرق، الأحمر، بني، أبيض لؤلؤي، أبيض.

ويمكن الحصول على السيارة بالسعر الرسمي من منافذ توزيع وكالة عبداللطيف جميل المنتشرة بالسعودية.

للتواصل مع الوكالة يمكن زيادة الموقع الإلكتروني أو الاتصال عبر الرقم التالي 8002442211.

أبرز مزايا محرك كامري الجديدة الجبارة ملكة الصحراء

محرك بـ4 اسطوانات بسعة 2.5 لتر.

وفي الوقت نفسه السيارة بناقل حركة اتوماتيكي يعمل من خلال 8 سرعات.

عزم السيارة 243 نيوتن متر عندما تصل عدد لفات الماتور إلى 5000 لفة في الدقيقة الواحدة.

كفاءة استهلاك الوقود 5.4 تقريبا لتر كل 100 كيلومتر.

السيارة تحتوي على مصابيح أمامية قوية وتكشف الطريق بصورة قوية.

مواصفات كامري وحش تويوتا الذي انطلق بقوة