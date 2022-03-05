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عمر شويل - جدة عرض جبار من كيا.. اقوي وافضل عروض تقسيط سيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022 - ثقفني
تقسيط سيارتي كيا تيلورايد وسورينتو، تتنافس العديد من الشركات الخاصة ببيع السيارات في طرح عروض تمويل متنوعة لتقسيط السيارات ومنها شركة كيا الجبر التي أعلنت عن عروض الشتاء المتميزة علي السيارتين سورينتو وتيلورايد، حيث يشمل العرض مواصفات ومميزات رائعة يمكن للعميل الاستفادة منها، وتتعدد العروض التمويلية في العديد من الشركات والبنوك وإليكم التفاصيل.
تقسيط سيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022
مواصفات عرض الشتاء لسيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022
- يبدأ القسط الشهري لسيارة كيا سورينتو من 1699 ريال سعودي.
- بينما سيارة كيا تيلورايد يبدأ قسطها الشهري من 1899 ريال سعودي.
مميزات عرض تمويل سيارة كيا تيلورايد وسورينتو 2022
- يشمل العرض 5 سنوات خدمة للمساعدة على الطريق.
- كما يوفر حماية نانو مجانية.
- يأتي بعازل حراري مجاني.
- تبدأ العمولة في العرض من 2.5%.
- قيمة الدفعة الأولي تمثل 10% فقط من المبلغ.
- لا يتم احتساب المصاريف الإدارية.
- قيمة القسط للسيارتين تم حسابه تبعا لمتوسط التأمين الذي يصل إلى 2.9%.
- التأمين يختلف حسب حالة العميل من شخص لآخر.
عروض تمويلية متنوعة لسيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022
- العرض الأول من شركة الجبر للتمويل التي تضع عمولة تنافسية تتميز بها عن الشركات الأخرى حيث تبدأ العمولة من 4%.
- وتصل قيمة الدفعة الأخيرة عند تملك السيارة إلى 40% تبعا لموديل السيارة.
- العرض الثاني من مصرف الراجحي الذي يحدد عمولة التمويل بقيمة 2.99 %، بينما تصل دفعة التملك إلى 40%، ولا توجد دفعة أولي مقدمة.
- أما بنك الرياض قدم عرضا مميزا بدون دفعة أولى أما الدفعة الأخيرة فتأتي بقيمة 35%، بحيث تكون عمولة التمويل 1.99 %.
- العرض الرابع مقدم من شركة عبد اللطيف جميل للتمويل التي طرحت عرض مميز لا يشمل دفعة أولى.
- وتسدد الشركة أول قسط بدلا من العميل، بالإضافة إلى عمولة تنافسية ويمكن للشركة قبول التقسيط لأصحاب الرواتب الكاش.
- العرض الخامس مقدم من شركة تأجير للتمويل التي قدمت عرض بدون دفعة أولى كما لا يشمل مصاريف إدارية، وتأتي دفعة التملك بقيمة 30%.
- شركة تمويل الأولى قدمت عرض للتمويل بدون مصاريف إدارية وتصل قيمة عمولة التمويل إلى 7.5% ولا يوجد دفعة أولى.
- العرض السابع والأخير مقدم من السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري بعمولة تمويل 2.99% ولا يوجد دفعة أولي وقيمة الدفعة الأخيرة 35% من المبلغ.
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