عرض جبار من كيا.. اقوي وافضل عروض تقسيط سيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022

تقسيط سيارتي كيا تيلورايد وسورينتو، تتنافس العديد من الشركات الخاصة ببيع السيارات في طرح عروض تمويل متنوعة لتقسيط السيارات ومنها شركة كيا الجبر التي أعلنت عن عروض الشتاء المتميزة علي السيارتين سورينتو وتيلورايد، حيث يشمل العرض مواصفات ومميزات رائعة يمكن للعميل الاستفادة منها، وتتعدد العروض التمويلية في العديد من الشركات والبنوك وإليكم التفاصيل.

تقسيط سيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022

مواصفات عرض الشتاء لسيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022

يبدأ القسط الشهري لسيارة كيا سورينتو من 1699 ريال سعودي.

بينما سيارة كيا تيلورايد يبدأ قسطها الشهري من 1899 ريال سعودي.

مميزات عرض تمويل سيارة كيا تيلورايد وسورينتو 2022

يشمل العرض 5 سنوات خدمة للمساعدة على الطريق.

كما يوفر حماية نانو مجانية.

يأتي بعازل حراري مجاني.

تبدأ العمولة في العرض من 2.5%.

قيمة الدفعة الأولي تمثل 10% فقط من المبلغ.

لا يتم احتساب المصاريف الإدارية.

قيمة القسط للسيارتين تم حسابه تبعا لمتوسط التأمين الذي يصل إلى 2.9%.

التأمين يختلف حسب حالة العميل من شخص لآخر.

عروض تمويلية متنوعة لسيارتي كيا تيلورايد وسورينتو 2022